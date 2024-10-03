Председатель Палаты представителей провёл личный приём граждан

Земельное законодательство, льготы для ветеранов труда, вопросы общественной морали. С самыми разными вопросами пришли 3 октября на прием к председателю Палаты представителей Игорю Сергеенко белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто записался на встречу, не только желающие решить личные проблемы, некоторые белорусы пришли с инициативами. Так, минчанин Андрей Федорович предложил внести изменения в Налоговый кодекс в части оплаты сбора на добавленную стоимость при финансировании объектов сельхозназначения.

Андрей Рыженков:

Суть обращения в Палату представителей заключается в том, чтобы обратить внимание законодательных органов на возможность льготирования проектных работ по объектам сельхозназначения.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В рамках масштабности данного вопроса будет приниматься решение о необходимости внесения изменений в проект Налогового кодекса Республики Беларусь.

А один из жителей Минского района не только озвучил свою озабоченность по поводу строительства в населенных пунктах объектов промышленного значения, но и предложил скорректировать некоторые пункты Земельного кодекса. Неоднократно деревенские жители жаловались, что их спокойствие нарушают, например, ангары для большегрузов. Вопрос взят на контроль.

Андрей Евчик:

Хотелось бы, чтобы разрешился мой вопрос. Но, наверное, по большей части, чтобы разрешился общественный вопрос по урегулированию промышленных зон в населенных пунктах. Потому что население становится беззащитное. Оно покупает участки, строит дома своими силами, вкладывает денежные средства. А потом какой-то бизнесмен выкупает близлежащие участки и превращает населенный пункт в промышленную зону.