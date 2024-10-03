Несвижский район славится успехами в сельском хозяйстве. Узнали, какие новшества повлияли на развитие

Свыше 15 новых молочно-товарных комплексов, порядка 17 тысяч квадратных метров введенного жилья, модернизация предприятий и открытие значимых социальных объектов. Несвижский район – это не только историческая жемчужина на карте Беларуси, регион славится своими успехами в сельском хозяйстве, медицине, образовании и других сферах. Ежегодно здесь создают необходимую инфраструктуру для жителей малых и больших населенных пунктов. Чем живет и как развивается сегодня Несвижский район? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Валерьян Корсак – настоящий ветеран сельского хозяйства. Вот уже более 40 лет он руководит молочно-товарной фермой «Дольный Снов». Знает каждую буренку и лично следит за качеством кормов. Ведь именно от них зависят надои молока.

Валерьян Корсак, заведующий молочно-товарной фермой «Дольный Снов» СПК «Агрокомбинат Снов»:

Прогресс сдвинулся в лучшую сторону в связи с тем, что сельское хозяйство – это приоритет экономики.

Проконтролировать объемы молока и оценить динамику надоев помогает специальная установка «Карусель». Из преимуществ – значительная экономия времени и усилий, а также более комфортные условия для коров. Кроме того, технологичное оборудование позволяет практически полностью исключить ручной труд и наладить бесперебойный процесс доения.