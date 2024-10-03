Документальные фильмы фестиваля «Евразия.DOC» выйдут в широкий прокат

Главенствующая тема – человек. В Минске проходит восьмой фестиваль документального кино «Евразия.DOC», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально заявки на участие подали 324 талантливых режиссеров, журналистов и просто любителей. Но в финал вышли лишь 32 фильма из 10 стран. Подавляющее число конкурсантов из России и Беларуси, но также есть представители Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Латвии и даже Китая и Ирана. 3 и 4 октября их работы могут лицезреть жители столицы на безвозмездной основе в кинотеатре «Беларусь», в Доме Москвы и музее Великой Отечественной войны.

Валерий Шеховцев, директор некоммерческого VIII Фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC»:

Особенностью является то, что у нас в этом году – все тоже обратили на это внимание, все отсмотрщики, члены жюри – авторы помолодели. Казалось бы, документалистика – это кино для взрослых людей, которые с жизненным опытом, которые умеют остановиться, задуматься, осмотреться и проникнуться чем-то, какими-то проблемами, вопросами. А на самом деле не только смотрят нас молодые люди, и молодые люди снимают документальное кино.

Некоторые ленты будут показаны на больших экранах в разных городах Беларуси.