«Всё зерно с полей поступает практически сухим». Как погода повлияла на работу Несвижских аграриев?

Новости Беларуси. Сразу с полей зерно отправляется на зерносушильные комплексы. В сельхозпредприятии «Новая жизнь» Несвижского района их два. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Каждый определили под конкретную культуру. Один из главных показателей в качестве зерна – влажность.

Юрий Ярош, директор сельхозпредприятия «Новая жизнь»:

Происходит досушка, очистка. Часть зерна идёт на хранение, часть зерна идёт на закрытие госзаказа. На сегодня у нас полностью закрыт госзаказ по рапсу, озимой пшенице и ячменю. Закрыт и перевыполнен. Хранение зерна у нас происходит в ёмкостях по 2 тысячи тонн. Соответственно, после доработки оно отправляется туда и уже хранится там. В день мы убираем от 700 до 900 тонн зерна – это зерно, полностью за сутки, очищается, просушивается.

В этом году с сушкой как раз-таки проблем и нет. Всё зерно с полей поступает практически сухим. Влажность зерна 14,5-15%, поэтому требуется минимальная досушка и доработка – практически сразу же оно отправляется на хранение. Мы спокойно можем до тысячи тонн за сутки спокойно перерабатывать здесь, мощности достаточные. То есть 40-60 тонн в час – производительность каждой сушилки.

На сушке только в этом хозяйстве ежедневно занято 6 человек. Два оператора зерносушильного комплекса и водители. Работы много, ведь полные днём закрома должны целиком опустеть к утру. После просушки и очистки зерно хранят в специальных ёмкостях, которые вмещают 6 тысяч тонн. Отдельно заготавливают семенной материал. Этот год для аграриев Несвижского района можно назвать удачным. Впрочем, расслабляться работники сельского хозяйства не планируют. Акценты традиционно расставляют чётко и со знанием дела.

Татьяна Якушенко, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома:

Яровые зерновые с каждым годом засухи мы сокращаем, потому что не можем предугадать, чтобы потом получить результат, они, в основном, попадают под засуху больше, чем озимые. Поэтому, у нас порядка 9 тысяч яровых. Как таковые грандиозные планы мы не ставим, потому что рекордов не ждём, из-за тех же погодных условий, но прошлогодний результат мы однозначно превысим. Пока где-то 5-6 центнеров у нас идёт плюса ежедневно к уровню прошлого года. Надеюсь, яровые не подведут, так как, в основном, сейчас начинается уборка яровых – это ячмени, зернобобовые овсы, возможно, они покажут что-то.