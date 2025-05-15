Лукашенко у трапа самолёта передал подарок для первой леди Зимбабве

Далеко, но близко – эта, лишь на первый взгляд парадоксальная, фраза, но на самом деле очень мудрая – лучший заголовок о визите Президента Зимбабве в Беларусь, который завершился 15 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Географически удаленные, но близкие по духу и стремлению активно работать на благо своих народов – Минск и Хараре сближают позиции. Накануне лидеры двух стран провели переговоры во Дворце Независимости, а сегодня подвели итоги в неформальной обстановке.

Тот случай, когда слова излишни, ведь громче говорят поступки. Александр Лукашенко лично прибыл в аэропорт, чтобы еще раз обсудить совместные планы и проводить своего африканского коллегу на родину. Это на языке дипломатии подчеркивает особый статус отношений как между странами, так и между лидерами. Читайте здесь.

Уже у трапа Александр Лукашенко передал презент для первой леди Зимбабве, а Эммерсон Мнангагва поблагодарил за прекрасную организацию визита и вновь пригласил белорусского лидера приехать в Хараре.