Лукашенко у трапа самолёта передал подарок для первой леди Зимбабве

Далеко, но близко – эта, лишь на первый взгляд парадоксальная, фраза, но на самом деле очень мудрая – лучший заголовок о визите Президента Зимбабве в Беларусь, который завершился 15 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Географически удаленные, но близкие по духу и стремлению активно работать на благо своих народов – Минск и Хараре сближают позиции. Накануне лидеры двух стран провели переговоры во Дворце Независимости, а сегодня подвели итоги в неформальной обстановке.
Тот случай, когда слова излишни, ведь громче говорят поступки. Александр Лукашенко лично прибыл в аэропорт, чтобы еще раз обсудить совместные планы и проводить своего африканского коллегу на родину. Это на языке дипломатии подчеркивает особый статус отношений как между странами, так и между лидерами. Читайте здесь.
Уже у трапа Александр Лукашенко передал презент для первой леди Зимбабве, а Эммерсон Мнангагва поблагодарил за прекрасную организацию визита и вновь пригласил белорусского лидера приехать в Хараре.
– Прекрасный визит, господин Президент.
– Это Оксилии.
– Гарантирую, что передам. В соответствии с зимбабвийской традицией вы должны посетить Зимбабве после моего визита в ближайшее время.
– Да, мы подберем более прохладную погоду.
– Большое спасибо. И я увезу после нашего визита самые лучшие воспоминания.
Сотрудничество Минска и Хараре стало новым стандартом для работы с государствами Африки. Еще более мощный импульс сотрудничеству должны придать договоренности, достигнутые на прошедших накануне переговорах лидеров. К 2030 году страны планируют выйти на товарооборот в 100 миллионов долларов. Кроме того, стороны усилят работу в промышленной кооперации.
В Зимбабве, в частности, преуспел наш МАЗ, предприятие реализует крупный проект по сборке автобусов, а к 2027 году планируется запустить и производство тракторов. Беларусь также готова поделиться своим опытом в организации комплексной системы оказания медицинской помощи. Востребованы в Зимбабве и наши подходы в аграрной сфере. Флагманский проект по механизации сельского хозяйства будет продолжен.