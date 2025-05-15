«Это же едет Батька к нам! Было очень страшно». Белоруска вспомнила свой первый разговор с Президентом

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Согласитесь, Президент явно умеет к себе расположить. Впрочем, оно и понятно, в агротеме он профи. Июнь 2024 года, хозяйство «Крутогорье-Петковичи», недалеко от Минска. Александр Лукашенко приезжает сюда по сути дела с инспекцией, проверить, как выполняются поручения по строительству современных молочно-товарных комплексов. Разговор с Еленой Ребеко завязался совершенно случайно. Кого-кого, но встретить главу государства в доильном зале она точно не ожидала. Но беседа получилась настолько теплой и душевной, что стало понятно – между своими людьми нет никакой дистанции.

«Мы готовились, конечно, нам же сказали, что в наше хозяйство едет Президент» Елена Ребеко, оператор машинного доения МТК «Ляховичи» ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Мы же готовились, конечно, нам же сказали, что в наше хозяйство едет Президент. Конечно, подготавливались, где-то порядки наводили, чтобы еще было чище, красивее. Это же едет Батька наш к нам! Но мы же не думали, что он к нам спустится в доильный зал. Мы не ожидали, мы работаем, доим коров. Потом как-то поворачиваемся, а у нас уже там много в зале народа, то есть и корреспондент, и Президент наш. Спустился, обратился к нам и поговорили. Конечно, страшно очень. Я его впервые увидела. Страшно. Я такая непубличная, я боюсь того, чего не люблю. Про все спрашивал: сколько корова молока дает, как работается, где легче, как привыкаете к этому. Вот такие вопросы по работе.

«Я всю жизнь в сельском хозяйстве. Мне нравится работать» Я всю жизнь в сельском хозяйстве, поэтому, может быть, у меня не было выбора, я другого ничего не знала. Когда окончила училище, меня направили в это хозяйство работать. Я и осталась. У нас очень хорошо. Хозяйство крепкое. У нас всегда было крепкое хозяйство. Я довольна. У меня даже никогда планов не было уезжать куда-то. Молодежь где-то ищет, у меня не было такого. Мне здесь нравится. Изначально я работала в Петковичах на привозной ферме. Я пришла доить коров в 2001 году. Потом старые фермы стали все закрываться. Построили комплекс этот, дальше пошла работать. Изначально сложно. У меня 50 голов было, я смотрела на привязи, покрытие, телятки у нас были, мы сами все кормили. Здесь ты пришел, это механизм. Тяжело было. Может, молодежи легче. Мне же уже перед пенсией немного сложновато, но я уже привыкла. Мне нравится работать.

Каким должен быть руководитель? Мнение белоруски Дисциплина на местах обязательно должна быть. Каждый должен знать свое рабочее место, что тебе делать и, соответственно, выполнять так, как положено. Если ты сегодня чего-то не доделал, не вымыл чисто после себя, завтра уже будет все хуже, поэтому надо выполнять все как положено. У нас коллектив очень хороший, дружный. Если я работаю сегодня в первую смену, вечером же придут девочки во вторую смену, если я ей чего-то не доделаю, соответственно, ей уже нагрузка. У нас такого нет. Мы все качественно, хорошо стараемся, работаем. Надо любить свою работу. Люди, может быть, недобросовестно относятся. Бывает же такое, это все страшно, больно. Это все зависит от директора хозяйства. Надо руководить людьми, а не скрывать и не прятать. Как говорится, рыба гниет с головы. Корове же надо для полного рациона сено, сенаж, мука, концентраты. Что хочешь ешь – шведский стол. Сено – пожалуйста. Подошла, покушала сенаж, силос. Конечно, когда чистые коровки, на чистеньком, на перине спят. И доярка, и скотники, и ветврачи – вот это все вместе. Когда работает слаженный коллектив, то и будет результат. Какими качествами похожа на Президента? Виктория Ходосок:

Скажите, а вы какими-то качествами похожи на Президента?