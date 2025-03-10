Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

В странах Балтии настолько гордятся выходом из общего энергетического кольца с Беларусью и Россией, что выпустили тематическую почтовую марку. А какое событие вы бы увековечили на их месте?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Прибалтийские страны, как мы с вами уже много раз могли видеть, только почтовые марки выпускать и способны сами. На все остальное им требуется разрешение хозяев. В первый раз в истории мы видим, как власти напоказ гордятся привидением своих народов в подчиненное состояние. Потому что теперь все прибалты зависят от того, дадут им электричество поляки со скандинавами или не дадут. А электричество есть цивилизация. Прибалтика возвращается из капитализма в феодализм, добровольно принимая зависимость от западной энергии, от западных денег и от западных хотелок.

Когда Вильню громко называли точкой G Европы, можно было подумать, что это такое местечковое желание угодить. А оказалось, что это и есть чистая правда. Не страны, а места. Не государства, а территории. Люди, выбирающие себе лидерами откровенных извращенцев. Лимитрофы, которых никто не спрашивает, зато все могут использовать. Никогда не хотел бы оказаться на их месте. Когда от независимости только и осталось, что марки печатать, промышленность на металлолом сдавать, да точку G полировать в ожидании, когда ж он приедет, наш заморский господин?

Тамошние элиты никогда не имели собственной государственности. И даже десятилетия СССР им не смогли помочь. Поэтому на прибалтийских марках пора снова печатать ордена – Тевтонский и Ливонский. А самим – из Риги до Таллина – уходить жить обратно в леса. Там, девчонки, не так заметно отсутствие электричества, да и цивилизации вообще.