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Народный артист Беларуси Василий Раинчик отметил 75-летие масштабным концертом в Минске

10 марта 2025 18:21
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Его творчество знают и любят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Народного артиста Беларуси, талантливого композитора и педагога Василия Раинчика чествовали 10 марта на сцене Молодежного театра в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить мэтра с 75-летием собрались друзья, коллеги и ученики. В числе гостей и именитые голоса страны, и подрастающее поколение. Для многих из них сцена Молодежного театра, которым больше 10 лет руководил Василий Петрович, стала вторым домом.

В 1974 году Александр Тихонович пригласил Василия Раинчика в ансамбль «Верасы». И с того времени композитор – душа и лидер коллектива. Менялись поколения артистов, но в творчестве ансамбля все также звучат его хиты. Сложно найти белоруса, который бы не узнал «Музыку для всех» или «Караван», а его знаменитая «Калыханка» стала настоящим хитом для малышей. Но несмотря на это, мэтр не теряет способности удивлять и удивляться.

Народный артист Беларуси Василий Раинчик отметил 75-летие масштабным концертом в Минске-2

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:
Мне повезло в жизни, что меня окружали очень талантливые, очень красивые люди, артисты. Это самое главное, что в жизни произошло. Если что-то и получилось, то только потому, что было очень хорошее окружение. 

В планах у Василия Петровича новые музыкальные композиции и, конечно же, новые таланты на белорусской сцене, которые народный артист раскрывает на протяжении всей своей музыкальной карьеры.

# Василий Раинчик # Сергей Медведев # Музыка

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