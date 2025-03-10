Народный артист Беларуси Василий Раинчик отметил 75-летие масштабным концертом в Минске

Его творчество знают и любят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Народного артиста Беларуси, талантливого композитора и педагога Василия Раинчика чествовали 10 марта на сцене Молодежного театра в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить мэтра с 75-летием собрались друзья, коллеги и ученики. В числе гостей и именитые голоса страны, и подрастающее поколение. Для многих из них сцена Молодежного театра, которым больше 10 лет руководил Василий Петрович, стала вторым домом.

В 1974 году Александр Тихонович пригласил Василия Раинчика в ансамбль «Верасы». И с того времени композитор – душа и лидер коллектива. Менялись поколения артистов, но в творчестве ансамбля все также звучат его хиты. Сложно найти белоруса, который бы не узнал «Музыку для всех» или «Караван», а его знаменитая «Калыханка» стала настоящим хитом для малышей. Но несмотря на это, мэтр не теряет способности удивлять и удивляться.