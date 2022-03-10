«Шталаг-382». В Борисове открылась экспозиция, посвящённая жертвам геноцида

Новости Беларуси. К Году исторической памяти. В Борисовском объединенном музее открылась обновленная экспозиция. Она посвящена жертвам геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На стендах представлены фотографии подпольщиков и остатки личных вещей мирного населения, а также солдатские медальоны. Еще можно увидеть листовки и афиши, которые вывешивали фашисты во время оккупации. Дополняет экспозицию одежда узников. Кроме того, здесь представлена карта-схема с расположением лагерей для военнопленных, еврейского гетто и сожженных деревень на территории района.

Лилия Вязович, директор Борисовского объединенного музея:

Город был оккупирован 1 июля 1941 года, если мы будем учитывать, что уже 22 июня началась война. И с первого дня здесь устроили лагерь, самый большой лагерь «Шталаг-382». По Борисовскому району было сожжено 130 деревень. Конечно, в основном это были партизанские зоны, потому что вокруг Борисова их было две – Борисовско-Бегомльская и Минско-Червенская. Соответственно, мирное население, особенно ближе к расположению этих зон, сжигали.