Муковозчик: нас не в Европу зовут, а в волчью яму, на дне которой приготовлены ядовитые колья

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Не думал, что стану экономическим обозревателем, однако сегодня поговорим с вами об экономике. И потому, что она – основа основ. И потому, что она у нас растет. И потому, что на это – на то, что у нас все растет – почему-то сильно злобятся наши беглые из-за рубежа.
В TikTok тоже стремительно растет количеством искренних жалоб наших эмигрантов, ведь белорусы постят в соцсетях свои новые сверкающие авто, летают по всему миру на отдых, не думая даже скрываться. Живут в исторических местах и в шикарных отелях. Пьют, едят, работают, развлекаются – мало того что хорошо живут, так еще и в сеть это выкладывают! Ну разве ж они не каратели-прикорытники после такого?
По своим же исследованиям беглые видят, что после 2020 года жизнь в Беларуси становится все лучше и лучше. Им приходится кое-как принимать этот факт, но стерпеть его они не в состоянии. Того и глядишь, в интернете прозвучит призыв к белорусам жить поскромнее и не выпячивать.
Ну в самом деле, что ни возьми: и инфляция у нас низкая, с начала года 3,4 %, а если год к году брать, то будет 5,8. Где такую в Европе взять? И промышленное производство у нас растет, и валовый внутренний продукт, и торговля.
Путь в Европу, так званы «эурапейски выбар», для Беларуси есть путь в быдло. В стойло. Тупиковый и через короткое время безвыходный путь. Самогеноцид белорусского народа, если хотите.
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