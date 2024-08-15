Муковозчик: нас не в Европу зовут, а в волчью яму, на дне которой приготовлены ядовитые колья

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Не думал, что стану экономическим обозревателем, однако сегодня поговорим с вами об экономике. И потому, что она – основа основ. И потому, что она у нас растет. И потому, что на это – на то, что у нас все растет – почему-то сильно злобятся наши беглые из-за рубежа.

В TikTok тоже стремительно растет количеством искренних жалоб наших эмигрантов, ведь белорусы постят в соцсетях свои новые сверкающие авто, летают по всему миру на отдых, не думая даже скрываться. Живут в исторических местах и в шикарных отелях. Пьют, едят, работают, развлекаются – мало того что хорошо живут, так еще и в сеть это выкладывают! Ну разве ж они не каратели-прикорытники после такого?