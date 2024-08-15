Белорусы за июль 2024-го купили почти 4,5 тысячи новых автомобилей

Рекордные показатели продаж новых легковых автомобилей. В июле 2024 года продано почти 4,5 тысячи единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суммарные продажи за 7 месяцев 2024-го уже практически достигли итоговых цифр, полученных за весь прошлый год. Официальные дилеры стараются насытить рынок новыми доступными для белорусов автомобилями. Об этом свидетельствуют результаты второго летнего месяца. Тенденция сохранится, если в стране останутся действующие условия для производства и импорта. По прогнозам экспертов, ежемесячные продажи авто с конвейера могут достичь показателя в 9 тысяч единиц.

Сергей Варивода, председатель правления автомобильной ассоциации «БАА»:

У белорусов предпочтения в пользу бюджетных седанов всегда были и остаются, поэтому 36 % общих продаж – автомобили в кузове седан. В топ-10 первые три строчки занимают модели отечественного производителя. В первой десятке их пять, но следом идут обычно популярные у белорусов бюджетные модели производителя российского «АвтоВАЗ».

Евгений Харитон, начальник отдела продаж автосалона:

На сегодня востребованным является автоматическая трансмиссия, в любом случае, это оптика, предпочтение идет светодиодным фарам, круиз-контроль, желательно это уже адаптивный круиз-контроль, и помощники по безопасности – это удержание полосы, мертвые зоны, чтение скоростных знаков для того, чтобы не попадать на камеры и на штрафы, соответственно. И комфорт в самом салоне.