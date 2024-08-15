Фабрика «Полесье» будет выпускать больше игрушек – предприятие наращивает объёмы производства
Единственным оружием в XXI веке, которое остается неотразимым, является слово, а потому белорусам нужно быть приспособленным к информационной среде. Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич во время встречи с работниками фабрики «Полесье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Петкевич встретилась с коллективом фабрики «Полесье» – подробности здесь.
В формате вопрос-ответ также обсудили развитие детской медицины в районе, экологическую обстановку и развитие предприятия. К слову, перед встречей с коллективом Наталья Петкевич ознакомилась с производственной площадкой. Кобринский завод специализируется на выпуске пластиковых изделий. В год выпускает порядка 8 тысяч тонн продукции. Это детские игрушки и конструкторы, а также различные комплектующие. 85 % отправляют на экспорт в страны СНГ и Европейского Союза. Недавно на предприятии завершили инвестиционный проект. Это позволит еще больше прирасти в объемах – примерно до 40 %. Расширили не только площади, но и парк высокотехнологичного и экологически безопасного оборудования.
Андрей Гольцман, директор предприятия пластмассовых изделий:
Нам есть чем гордиться, потому что я таких заводов даже в Европе не видел. В настоящее время у нас действительно много импортозамещающих проектов. Они требуют времени для реализации, но мы видим хорошее будущее. В плане того, что сегодня, к сожалению, поставщики традиционных продуктов вышли с рынка, но нам это на руку.