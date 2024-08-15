Фабрика «Полесье» будет выпускать больше игрушек – предприятие наращивает объёмы производства

Единственным оружием в XXI веке, которое остается неотразимым, является слово, а потому белорусам нужно быть приспособленным к информационной среде. Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич во время встречи с работниками фабрики «Полесье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Петкевич встретилась с коллективом фабрики «Полесье» – подробности здесь.

В формате вопрос-ответ также обсудили развитие детской медицины в районе, экологическую обстановку и развитие предприятия. К слову, перед встречей с коллективом Наталья Петкевич ознакомилась с производственной площадкой. Кобринский завод специализируется на выпуске пластиковых изделий. В год выпускает порядка 8 тысяч тонн продукции. Это детские игрушки и конструкторы, а также различные комплектующие. 85 % отправляют на экспорт в страны СНГ и Европейского Союза. Недавно на предприятии завершили инвестиционный проект. Это позволит еще больше прирасти в объемах – примерно до 40 %. Расширили не только площади, но и парк высокотехнологичного и экологически безопасного оборудования.