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Муковозчик: мир не хочет быть джунглями, кормящими золотой миллиард – он хочет стать многополярным

30 декабря 2024 19:29
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Время авторской рубрики Андрея Муковозчика «Вопросы от блондинок».

Муковозчик: мир не хочет быть джунглями, кормящими золотой миллиард – он хочет стать многополярным-1

Беларусь вступила в ШОС и стала партнером БРИКС.

Муковозчик: мир не хочет быть джунглями, кормящими золотой миллиард – он хочет стать многополярным-3

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Наша Беларусь уже была в своей истории ни много ни мало учредителем Организации Объединенных Наций. Организации, созданной для многополярного, многокрасочного, многоукладного мира без войн как инструмента разрешения противоречий. Однако одновременно с созданием ООН англосаксы начали и холодную войну. Закончилось все однополярным мироустройством по англосаксонским правилам. А они таковы: или подчинись, или умри. От бомбежек или от санкций. И да, для них правил нет. Они властелины мира. Такие правила. Миру это не понравилось. Мир не хочет быть дикими джунглями, кормящими и обслуживающими золотой миллиард. И мир снова хочет стать многополярным, многокрасочным и многоукладным. И, скорее всего, таким станет. А наша Беларусь вновь в числе учредителей.

Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события 2024 года, вызвавшие вопросы от наших читательниц

Пересчитайте, девчонки, на пальцах те страны, кому такое в новейшей истории удавалось, кому такое было по плечу, и новогодний тост у вас родится сам собой.

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# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик # Международное сотрудничество

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