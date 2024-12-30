Муковозчик: мир не хочет быть джунглями, кормящими золотой миллиард – он хочет стать многополярным

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Наша Беларусь уже была в своей истории ни много ни мало учредителем Организации Объединенных Наций. Организации, созданной для многополярного, многокрасочного, многоукладного мира без войн как инструмента разрешения противоречий. Однако одновременно с созданием ООН англосаксы начали и холодную войну. Закончилось все однополярным мироустройством по англосаксонским правилам. А они таковы: или подчинись, или умри. От бомбежек или от санкций. И да, для них правил нет. Они властелины мира. Такие правила. Миру это не понравилось. Мир не хочет быть дикими джунглями, кормящими и обслуживающими золотой миллиард. И мир снова хочет стать многополярным, многокрасочным и многоукладным. И, скорее всего, таким станет. А наша Беларусь вновь в числе учредителей.

Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события 2024 года, вызвавшие вопросы от наших читательниц

Пересчитайте, девчонки, на пальцах те страны, кому такое в новейшей истории удавалось, кому такое было по плечу, и новогодний тост у вас родится сам собой.