Как отметить праздники, не прибавив в весе? Несколько советов перед новогодним столом

До боя курантов остается чуть более суток. Всем, кто худел к Новому году, пора ставить новые цели – похудеть к лету. Бесполезное занятие пытаться удержаться от оливье и бутербродов с икрой. Уже завтра вся страна соберется встречать новый 2025-й. Важной частью этого дня является богатое застолье. Кстати, эта традиция пришла к нам с давних времен. Извечный вопрос: как провести новогоднюю ночь без переедания и каких блюд лучше избегать? Заглянули в гастрономическую новогоднюю историю в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 блюд – 12 месяцев. Так Новый год встречали белорусы еще в старину. Традиция, которая уходит корнями в историю. К столу подавали простые и понятные блюда: квашеная капуста, свекла и рыба. Трапеза всегда была разнообразной.

Александр Чикилевский, бренд-шеф сети ресторанов белорусской кухни:

Перед тем как начинался праздник, готовили кутью. На Новый год готовили скоромную кутью либо богатую. Это была пшеница и куча всяких добавок: мед, сухофрукты, орехи и перловка либо рис. Обязательно на столе стояло 12 блюд, обязательно должен был карп, блины, кисели, борщ.

Оливье, селедка под шубой, крабовый салат и бутерброды с икрой. Сегодня новогоднее застолье невозможно представить без этих блюд. Советское наследие. Как нынче модно называют нутрициологи, настоящая калорийная бомба. Но даже с таким набором продуктов вкусно отметить праздник можно, не набрав при этом лишний вес. Например, если заменить в оливье колбасу на куриную грудку, а вместо майонеза использовать йогурт – вкус кардинально не изменится, но организму точно будет проще.

Владислав Морозик, врач-диетолог, врач-эндокринолог Минского городского клинического эндокринологического центра:

Когда вы садитесь за стол, вы должны понимать, что прямо сейчас вся еда не закончится. Спешить никуда не нужно. Вы можете поставить для себя цель, границу, попробовать каждый салат, каждое блюдо буквально по одной-две ложки. Чувство насыщения придет довольно быстро. И вы маловероятно, что переедите.

Важно не только не переедать, но и грамотно обрабатывать и подавать продукты. В помощь правило двухчасовой сервировки. Блюда на новогоднем столе, будучи или холодным, или горячим, не должны оставаться в открытом виде на долгий срок. Это грозит появлением бактерий в продуктах, а впоследствии – отравлением.