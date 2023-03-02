Муковозчик: Комиссии предстоит много работы, эмоции у сбежавших схлынут, захочется попросить прощения у страны

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о жизненных принципах беглых. Смотрите рубрику «Накипело».

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! В самом конце февраля Iнстытут «Палітычная сфера» – есть за границей такая псевдонаучная контора по освоению заграничных же грантов – так вот этот институт астапень представил результаты исследования: сколько белорусов на самом деле уехало в Литву и чем они там на самом деле занимаются? Причем веры астапеням нет даже в Европе, так что их заставили сверять их цифры «з данымi Дэпартамента міграцыі МУС Літвы і спецыяльнай статыстыкай літоўскага Міністэрства адукацыі». Так сколько же? «Пасля крызісу 2020 года палітычная міграцыя складае дзесьці 9-12 тысяч чалавек». Какой удар со стороны классика! А ведь Саша Филипенко еще летом 2021 года втирал доверчивым швейцарцам, что «съехало 400 тыщ»! А Гадимович Мотолько спустя полтора года пытался отмыть загаженные шортики: «Не менее 100 тыщ!» И вот, оказывается, врали. Они просто всем врали. Значит, денег будет все меньше. А жрать с возрастом хочется все больше, хоть на Зенона посмотрите: ради кормушки готов последнее испохабить.

А сколько среди семей беглых семей змагарских? Уперто-бчбанутых? Тех, которым экстремисты и террористы с-под Варшавы уже и цацку «Беларусь перадусiм» нарисовали? Смотрим статистику по семьям: «64 % атрымліваюць адукацыю на рускай мове, 16 % – на беларускай, 13,5 % – на літоўскай». Две трети нормальных! Как вам результаты? Ведь если ты тот самый мифический «змагар, якiх мільёны», если ты за новую и прыўкрасную, даже детей детства лишила, то и учить их надо не на «мове акупанта», отнюдь. Но таких дурных от силы 16 %. А давайте и мы с вами посчитаем. Результаты Центральной избирательной комиссии по выборам 2020 года: против всех – почти 5 %, за гуайдиху – 10 %, всего 15 %. Не бывает таких совпадений, цифры не врут: это тот самый протестный электорат. Его у нас, как и везде, шестая-пятая часть общества. Из чего следует, что той самой Комиссии предстоит много реальной работы. Эмоции у большинства сбежавших схлынут, «пратэст сдуецца», и за мелкие совершенные правонарушения (отчего и бегли) захочется попросить прощения у страны. И вернуться.

Да, а что там в Литве-то с IT, которые, как писали недожурналисты, увезли туда весь «белорусский потенциал» вместе в Парком? Где, как публиковали экстремистские медиа, и будет проистекать расцвет высоких технологий вручную от борцунов за права. Исследование дает и этот ответ: «Доля IT на рынку працы – 5,6 %. Гэта значыць, вельмі далёка ад ІТ-гламурнага вобраза, які будуюць СМІ», – грустно отмечают астапени и сквозь зубы печатают экстремисты. Настолько правдиво, что у меня, грешным делом, уже появляются мысли… Разные мысли. Не буду пока рассказывать... Ну, что мне звонил Паук, вы же знаете? Просился… И без социологии понятно: если уж люди едут в Литву, то работать. Причем работать руками: «У сферы занятасці абсалютна дамінуе транспарт і лагістыка. У гэтых сферах у 2021 годзе было працаўладкавана 69 % грамадзян Беларусі». Это что такое, транспорт и логистика? Это наши дальнобои.