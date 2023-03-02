Детская арт-студия помогает нуждающимся людям с помощью открыток. Как это работает?

Новости Беларуси. Краски со смыслом. В Кобрине детская арт-студия создает благотворительные открытки, чтобы помогать людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дети разного возраста с помощью кисти передают атмосферу праздников для того, чтобы в будущем горожане смогли приобрести их за символическую плату и совместными усилиями помочь тем, кто нуждается. О больших смыслах добра с детства – материал Кристины Протосовицкой.

Этой юной художнице 17 лет, а ее мечта – стать модельером. Девушка победила онкологию и теперь своим творчеством помогает другим. Ее рождественская открытка – одна из нескольких, которые приобретали жители Кобрина, чтобы стать благотворителями.

Ангелина Вощук:

Очень рада, приятно на душе, что поучаствовала и как-то помогла. Если ты можешь помочь, почему не помочь. Я так живу. Детская арт-студия объединяет детей разного возраста: от 6 до 18 лет. Одних учат сделать портрет мамы узнаваемым, а других готовят к поступлению в академию или университет. А главное – здесь учат, как делиться добром. Руководит студией молодая многодетная мама Татьяна Ярошук – по образованию педагог и модельер-конструктор. Она задает тему открыткам и превращает рисунки в благотворительные открытки.

Татьяна Ярошук, автор художественной мастерской «НебОблака»:

Мне очень нравится фраза Достоевского: красота спасет мир. Но только после нее не точка стоит, а идет рассуждение в романе. И там есть смысловое продолжение: кабы она добра была. То есть смысл не совсем в эстетике. Смысл не в красивых картинах, а все-таки красота – доброта. Доброта спасет мир. Моя задача не только научить их рисовать. Не в этом смысл. Смысл, чтобы понимали, что могут еще кому-то помочь. Кроме своей жизни, есть еще другие люди. Будущий художник Софья Китель впервые присоединилась к проекту – готовит свою пасхальную открытку и точно знает: искусство может даже спасти.

Софья Китель:

Добро – это помощь людям бескорыстная. Я думаю, что в будущем моя профессия может помочь в благотворительности, рисуя открытки и какие-то другие творческие работы. Это приятно – помогать людям и в это время заниматься любимым делом. Впервые акцию с открытками поддержала инициативная группа волонтеров Кобрина «Крылья Ангела». Горожане разных профессий и возрастов, которые объединились, чтобы помогать. Дети с ограниченными возможностями и сложными заболеваниями, одинокие и малоимущие, семьи в трудном положении и родители-одиночки – каждый может обратиться к ним.

Наталья Ковалева, волонтер Кобрина:

Мы должны учить детей добру. И они обязательно должны знать о результате того, что они сделали. Надеемся, что и дальше мы сможем сделать много добрых дел и научить детей сочувствую, возможности понимать, что, если у какого-то человека есть нарушение, он болеет, он не такой, как ты, обязательно важно сочувствовать. Рождественские открытки помогли собрать более тысячи рублей для одинокой бабушки, которая сама воспитывает внуков. Мартовские – принесут сладкий стол в кобринский дом инвалидов для 300 постояльцев.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Делиться детскими открытками добра помогают магазины, цветочные лавки и кофейни. Все очень просто: покупаешь чашку своего любимого напитка, добавляешь несколько рублей и получаешь такую весеннюю красоту для самых важных слов своим близким.