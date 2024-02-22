Муковозчик: «Идите голосовать – за будущее своей страны, своих детей, своего народа!»

Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».
Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Один из принципов беглой недожурналистики – это врать, врать и врать. Что-нибудь да зацепится, особенно в молодых некритичных мозгах. Поэтому сегодня давайте поговорим, как же они фальсифицируются, наши белорусские выборы, с точки зрения беглых.
Они врут, например, что перед выборами есть такой этап утверждения будущих победителей. Ни один беглый, подчеркиваю: ни один из них из всех, ни единый человек изо всей той хевры никогда не был там, где… А вот где? И не видел, кто… Ну – кто, а? И как, и в каком составе, и по каким критериям, i гэтак далей – «утверждает победителей».
Но они верят в то, что такое место существует и эти персоны там есть, и оно так каждый раз, год за годом и происходит – верят сильнее, чем золотые рыбки в аквариуме. «Вот ты говоришь, что Бога нет, – шепчет одна такая другой. – А кто тогда сыплет корм и меняет нам воду?» Брешут еще и так: «При составлении территориальных и избирательных комиссий туда набирают только верных» – оно верно. С поправкой: туда набирают проверенно способных работать в непростых условиях. А не с улицы, за что топят невероятные. Берут учителей, врачей, работников государственных учреждений (выборы же – в государственную структуру, верно?) Уважаемых в народе людей. «Непосредственно в фальсификациях принимают участие минимум 27,5 тысячи человек, а на самом деле гораздо больше», – брешут экстремисты.
Ну, предъявите мне (нам, обществу, миру) хотя бы 100 человек, которые сами заявят, мол, да, мы фальсифицировали. Это же всего треть 1 % от вашего минимального числа фальсификаторов! Не может такого быть, чтобы среди почти 30 тысяч людей – среди населения райцентра или даже всего района – не нашлось и сотни смельчаков?
Андрей Муковозчик:
Может. Если это невероятное вранье – может. За 3,5 года, за 1 300 дней с августа 2020-го беглые не нашли не то что сотни – пятка человек с такими заявлениями у них не набралось. Ни за литовские деньги, ни за польские визы, никак. Потому что нет таких. Раньше они говорили, мол, «досрочное голосование нужно, чтобы фальсифицировать явку». Теперь критерий явки убран, нет явки – надо как-то выкручиваться.
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