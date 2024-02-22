Муковозчик: «Идите голосовать – за будущее своей страны, своих детей, своего народа!»

Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Один из принципов беглой недожурналистики – это врать, врать и врать. Что-нибудь да зацепится, особенно в молодых некритичных мозгах. Поэтому сегодня давайте поговорим, как же они фальсифицируются, наши белорусские выборы, с точки зрения беглых. Они врут, например, что перед выборами есть такой этап утверждения будущих победителей. Ни один беглый, подчеркиваю: ни один из них из всех, ни единый человек изо всей той хевры никогда не был там, где… А вот где? И не видел, кто… Ну – кто, а? И как, и в каком составе, и по каким критериям, i гэтак далей – «утверждает победителей».

Но они верят в то, что такое место существует и эти персоны там есть, и оно так каждый раз, год за годом и происходит – верят сильнее, чем золотые рыбки в аквариуме. «Вот ты говоришь, что Бога нет, – шепчет одна такая другой. – А кто тогда сыплет корм и меняет нам воду?» Брешут еще и так: «При составлении территориальных и избирательных комиссий туда набирают только верных» – оно верно. С поправкой: туда набирают проверенно способных работать в непростых условиях. А не с улицы, за что топят невероятные. Берут учителей, врачей, работников государственных учреждений (выборы же – в государственную структуру, верно?) Уважаемых в народе людей. «Непосредственно в фальсификациях принимают участие минимум 27,5 тысячи человек, а на самом деле гораздо больше», – брешут экстремисты. Ну, предъявите мне (нам, обществу, миру) хотя бы 100 человек, которые сами заявят, мол, да, мы фальсифицировали. Это же всего треть 1 % от вашего минимального числа фальсификаторов! Не может такого быть, чтобы среди почти 30 тысяч людей – среди населения райцентра или даже всего района – не нашлось и сотни смельчаков?