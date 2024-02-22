Головченко на открытии поликлиники в Орше: образец того, как это должно быть в каждом из районных центров

Повысить качество и доступность медицинской помощи в регионах и небольших городах. Такая задача была поставлена Президентом. Достойным примером реализации программы ускоренного социально-экономического развития района стало открытие нового поликлинического комплекса в Орше. В торжественной обстановке красную ленту перерезали глава правительства, а также представители министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект возвели за два года. Здесь разместились детская поликлиника, поликлиника для взрослых и женская консультация. Обслуживать смогут более 29 тысяч человек, в том числе 8,5 тысячи детей. Условия, созданные для каждой категории пациентов, оценил премьер-министр. Самое современное оборудование, все виды обследований, а главное, можно будет попасть на прием к специалистам даже узкой направленности.

В структуре детской поликлиники будет работать центр раннего вмешательства для помощи маленьким пациентам с особенностями психофизического развития. Кроме того, здесь появился модельный центр по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Поликлиника – один из таких образцов того, как это должно быть в каждом из наших, как минимум, районных центров. И стоила она недешево для страны, но я уверен, что эти вложения себя окупят и оправдают. Как бы ни было сложно, государство изыскивает ресурсы для того, чтобы строить вот такие объекты, именно такого уровня, такого класса. Не просто помещения, а объекты, куда можно прийти не только поправить здоровье, но и улучшить свое настроение.