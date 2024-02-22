Центр общественного наблюдения за выборами подчеркивает высокую заинтересованность граждан к избирательному процессу

В Беларуси созданы все условия, чтобы каждый мог воспользоваться избирательным правом. Это подчеркивают национальные наблюдатели, которые пристально следят за ходом электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация от них со всех регионов страны стекается в Центр общественного наблюдения за выборами. Подчеркивают высокую заинтересованность граждан к избирательному процессу на участках. Среди популярных вопросов, которые поступают в комиссии: почему выдается несколько бюллетеней и как проголосовать маломобильному населению? Отмечают и организацию выборов в сельской местности. В отдельных случаях для избирателей организуется дополнительный транспорт, который привозит их на участки.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Что единодушно отмечают наши наблюдатели: в комиссиях избирательных на местах работают очень профессиональные и компетентные люди. Помещения все оформлены в соответствии с законодательством, имеются стенды с информацией о кандидатах в депутаты, очень подробно, если это необходимо, комиссии разъясняют гражданам новшества законодательства.