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Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?

22 февраля 2024 16:48
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Льготы для торговли на селе возвращаются. Импульс к развитию частного бизнеса в глубинке изначально дал 345-й Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За пять лет работы он доказал свою эффективность. Как результат – на периферии открылись порядка 800 торговых объектов. Указ прошел модернизацию и предлагает ряд новых льгот и преференций: от сокращения налоговых ставок до снижения тарифов на электроэнергию.

Ожидания и реальность индивидуальных предпринимателей, которые сделали ставку на сельскую местность, в материале Юлии Мычки.

Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?-1

Шопинг в деревне Вейно Могилевского района стартует с этого сигнала. Два раза в неделю отсюда свой маршрут начинает частная автолавка. И хоть до ближайшего магазина всего километр, местные жители (особенно пенсионеры) ее услуги не игнорируют.

Подробности в видео.

Всего в районе работает 16 автолавок, а это 45 маршрутов. Пять из них – в частных руках. Четыре года назад закрутить бизнес на селе и поставить деревенский магазин на коммерческие колеса рискнула семья Чуяшовых из Могилева. Бизнес-идея родилась буквально из пустого холодильника на даче.

Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?-4

Сергей Чуяшов, индивидуальный предприниматель:
Были как-то на даче с женой, обратили внимание, что купить и магазина нет, нигде и ничего не приобрести. Так зародилась идея. Потом заметил машину, что продают, автолавку. Купили и пришли в исполком, поговорили, можно ли взять разрешение.

Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?-7

Частная автолавка объезжает в день от 8 до 14 населенных пунктов. До самой дальней точки под 70 километров. Обязательное условие работы – доехать до глубинки. И здесь главная проблема – дороги. Трудности есть, не скрывает частный предприниматель, но бизнес в них не вязнет и не тормозит. Расходы на амортизацию помогают перекрывать налоговые льготы от государства. Сегодня это минус 50 % ставки на прибыль. Даже с учетом сложных рейсов работать выгодно. Рентабельность отражает автопарк, который за четыре года вырос в пять раз.

 

Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?-10

Для развития торговли в сельской местности в льготное налогообложение включены практически 90 % населенных пунктов по всей стране. Преференции для частников продлены, кроме этого появилась возможность приобретать в собственность недвижимость без согласования антимонопольного органа. Можно и в рассрочку на 5 лет. Районы уже сформировали портфели предложений.

Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?-13

Андрей Шаров, начальник управления экономики Могилевского райисполкома:
Семь объектов у нас есть, которые согласованы на продажу в магазины Могилевского райпо. Около четырех объектов уже тоже готовы сдать в аренду для субъектов хозяйствования для размещения торговых объектов, чтобы уже воспользоваться этими льготами.

Пожалуй, самые ожидаемые новации, которые давно просил и ждал бизнес, – это отдельный тариф на электроэнергию. Он подешевеет на 40 %. В деревне Большая Боровка расчетник, который обещает стать значительно легче, ждет этот частный магазин.

Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?-16

На недавнем общем собрании Белкоопсоюза Президент обозначил проблемы в работе и потребовал мобилизоваться для их решения. Поручено разработать общую концепцию обслуживания сельского населения. Правительство представит предложения.

Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что такое наше потребительское общество. Я их наблюдал с советских времен до сегодняшнего времени. У вас полный бардак в организации. И если только вы порядок наведете, вы не будете уступать ни частникам, ни государственной торговле. Ни городу, ни крупным населенным пунктам. Подробности.

Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?-22

 

Забота о каждом покупателе. Жители деревень и маленьких поселков должны чувствовать себя не хуже горожан. Это неизменное требование. Больше мобильности и заинтересованности в качественном результате. Успешных примеров работы торговых точек как частных, так и потребкооперации немало. Что еще раз доказывает: важен заботливый подход к делу, возможности для этого есть.

# Торговля в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Александр Лукашенко

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