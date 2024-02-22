Торговать на селе станет проще! Какие льготы положены предпринимателям на периферии?

Льготы для торговли на селе возвращаются. Импульс к развитию частного бизнеса в глубинке изначально дал 345-й Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За пять лет работы он доказал свою эффективность. Как результат – на периферии открылись порядка 800 торговых объектов. Указ прошел модернизацию и предлагает ряд новых льгот и преференций: от сокращения налоговых ставок до снижения тарифов на электроэнергию. Ожидания и реальность индивидуальных предпринимателей, которые сделали ставку на сельскую местность, в материале Юлии Мычки.

Шопинг в деревне Вейно Могилевского района стартует с этого сигнала. Два раза в неделю отсюда свой маршрут начинает частная автолавка. И хоть до ближайшего магазина всего километр, местные жители (особенно пенсионеры) ее услуги не игнорируют. Подробности в видео. Всего в районе работает 16 автолавок, а это 45 маршрутов. Пять из них – в частных руках. Четыре года назад закрутить бизнес на селе и поставить деревенский магазин на коммерческие колеса рискнула семья Чуяшовых из Могилева. Бизнес-идея родилась буквально из пустого холодильника на даче.

Сергей Чуяшов, индивидуальный предприниматель:

Были как-то на даче с женой, обратили внимание, что купить и магазина нет, нигде и ничего не приобрести. Так зародилась идея. Потом заметил машину, что продают, автолавку. Купили и пришли в исполком, поговорили, можно ли взять разрешение.

Частная автолавка объезжает в день от 8 до 14 населенных пунктов. До самой дальней точки под 70 километров. Обязательное условие работы – доехать до глубинки. И здесь главная проблема – дороги. Трудности есть, не скрывает частный предприниматель, но бизнес в них не вязнет и не тормозит. Расходы на амортизацию помогают перекрывать налоговые льготы от государства. Сегодня это минус 50 % ставки на прибыль. Даже с учетом сложных рейсов работать выгодно. Рентабельность отражает автопарк, который за четыре года вырос в пять раз.

Для развития торговли в сельской местности в льготное налогообложение включены практически 90 % населенных пунктов по всей стране. Преференции для частников продлены, кроме этого появилась возможность приобретать в собственность недвижимость без согласования антимонопольного органа. Можно и в рассрочку на 5 лет. Районы уже сформировали портфели предложений.

Андрей Шаров, начальник управления экономики Могилевского райисполкома:

Семь объектов у нас есть, которые согласованы на продажу в магазины Могилевского райпо. Около четырех объектов уже тоже готовы сдать в аренду для субъектов хозяйствования для размещения торговых объектов, чтобы уже воспользоваться этими льготами. Пожалуй, самые ожидаемые новации, которые давно просил и ждал бизнес, – это отдельный тариф на электроэнергию. Он подешевеет на 40 %. В деревне Большая Боровка расчетник, который обещает стать значительно легче, ждет этот частный магазин.

На недавнем общем собрании Белкоопсоюза Президент обозначил проблемы в работе и потребовал мобилизоваться для их решения. Поручено разработать общую концепцию обслуживания сельского населения. Правительство представит предложения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что такое наше потребительское общество. Я их наблюдал с советских времен до сегодняшнего времени. У вас полный бардак в организации. И если только вы порядок наведете, вы не будете уступать ни частникам, ни государственной торговле. Ни городу, ни крупным населенным пунктам. Подробности.