Муковозчик: Эстония начнёт и электричество экономить, и жильё освещать плошками с рыбьим жиром
Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».
Эстония отменяет стипендии студентам. В первую очередь деньги потеряют студенты, показывающие отличные результаты в учебе. Андрей Николаевич, получается, что умным быть совсем невыгодно?
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
А зачем в Эстонии умные? Эта страна никогда не имела собственной государственности, да и потом приобрела не суверенитет, а должность лимитрофа и статус санитарного кордона. Что век назад, что сейчас. Не только умные в Эстонии не нужны, но и культурные. Не появится там больше ни Георг Отс, ни Урмас Отт, потому что не нужны будут никому. Про эстонскую науку, эстонскую инженерию, эстонские технологии и эстонское производство можно уже и просто забыть. Так зачем же такому государству умные студенты? Чтобы они это поняли раньше других?
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Андрей Муковозчик:
Эстония, этот санитарный тигр, этот лимитрофный дракон, просто надорвалась от русофобии. Одной из первых. Причем до такой степени надорвалась, что бюджет приходится спасать, отменяя студенческие стипендии. Параллельно они ведут переговоры, как бы захватывать морские суда, проходящие мимо. Отважные пираты XXI века, гроза шпрот и Балтийских морей. А еще, отключившись от объединенной с Россией и Беларусью энергосистемы, Эстония сейчас начнет и электричество экономить, и жилье освещать плошками с рыбьим жиром. А при лучинах не сильно и поучишься, девочки. Вот и не нужны им больше ни стипендии, ни студенты, ни мозги. Молодые и умные.
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