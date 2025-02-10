Муковозчик: Эстония начнёт и электричество экономить, и жильё освещать плошками с рыбьим жиром

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Эстония отменяет стипендии студентам. В первую очередь деньги потеряют студенты, показывающие отличные результаты в учебе. Андрей Николаевич, получается, что умным быть совсем невыгодно?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А зачем в Эстонии умные? Эта страна никогда не имела собственной государственности, да и потом приобрела не суверенитет, а должность лимитрофа и статус санитарного кордона. Что век назад, что сейчас. Не только умные в Эстонии не нужны, но и культурные. Не появится там больше ни Георг Отс, ни Урмас Отт, потому что не нужны будут никому. Про эстонскую науку, эстонскую инженерию, эстонские технологии и эстонское производство можно уже и просто забыть. Так зачем же такому государству умные студенты? Чтобы они это поняли раньше других? Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц – читайте здесь.