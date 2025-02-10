Молодёжь Беларуси создала платформу «Цифровое наследие» в память о жертвах войны

Еще один проект представленный на конкурсе от колледжа – «Цифровое наследие». Этот год для учреждения образования, богатый на разработки, стал как никогда плодотворным. Павел Низовцов создал информационный портал, где собирается вся информация о количестве и месторасположении гетто, концлагерей и мест массовых расстрелов по всей стране. Здесь находится интерактивная карта, архивный раздел с данными и биографией жертв.

Павел Низовцов, учащийся Молодечненского торгово-экономического колледжа:

Есть много проектов, которые направлены на сохранение памяти Второй мировой войны. Например, «Цифровая звезда», она оцифровывает памятники, которые есть в Беларуси. Этот портал направлен именно на сохранение памяти о жертвах гетто. Когда мы выступали, нам предложили этот проект интегрировать в «Цифровую звезду», чтобы дополнить их информацию и чтобы не было конкуренции. Сейчас очень непростая обстановка геополитическая, важно помнить о тех событиях, которые были в период Второй мировой войны. Важно сохранить мир на нашей земле и помнить, что мы все братья, несмотря на то, под каким флагом стоим, какой у нас цвет кожи и форма лица. В основном всю информацию брали из интернета. Конечно, много работ написано на эту тему. Хотелось бы, чтобы это было не впустую, чтобы они были интегрированы в сам проект. В будущем хотелось бы запросить больше информации у Минского архива, возможно, Московского архива. Надеюсь, они поделятся информацией.

Технической частью портала занимается Павел – модификация сайта, верстка, работа с серверной частью. А проверенную информацию предоставляет инициативная группа учащихся, которая уже на протяжении многих лет изучает тему Великой Отечественной и геноцида народа. Ребята собирают данные со всех источников, опрашивают близких и знакомых, узнают больше о подвигах своих предков. И для многих это настоящее открытие.