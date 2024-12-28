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Муковозчик: Батька нас с вами руками, зубами держит от сползания в какой бы то ни было вооружённый конфликт

28 декабря 2024 16:11
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Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Муковозчик: Батька нас с вами руками, зубами держит от сползания в какой бы то ни было вооружённый конфликт-2

Андрей Муковозчик, политический обозреватель, телеведущий:
Батька нас с вами руками, зубами держит от сползания в какой бы то ни было вооруженный конфликт. Видимо, он понимает гораздо глубже, о чем он говорит, чем мы, которые привыкли как мантру повторять: лишь бы не было войны, в определенной мере успокаивая сами себя.

Муковозчик: Батька нас с вами руками, зубами держит от сползания в какой бы то ни было вооружённый конфликт-4

Глеб Лавров, журналист-международник:
«Ребята, давайте жить дружно», – наш Президент может себе позволить сказать самой высокой трибуне. Ни одно действие Беларуси во внешней политике не противоречит человеческому миролюбию. Это не игра в мир, это не игра с целью получить дивиденды, проценты от своего пребывания в высокой политике. Это позиция, о которой Беларусь не отступала никогда. Все государства региона уже зашли за край, после которого надо будет выстраивать новые отношения. Так вот в этих условиях Беларусь единственная может продолжить свою миролюбивую внешнюю политику, не меняя ни буквы, ни слова, вспоминая все, что было раньше, потому что так было, так есть и так будет.

# Сербия # Беларусь-Сербия # Игорь Позняк # Международная политика

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