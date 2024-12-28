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В Риме без осадков, в Москве дождь и мокрый снег. Погода в Европе

28 декабря 2024 15:00
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Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». 

В столице Франции синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит 9 градусов днем со знаком «плюс». В Вене малооблачно и похолодает до +6. В Риме ожидается +11, без осадков. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +12 градусов. В испанской столице ожидается малооблачная погода. 

В Болгарии без осадков. В дневные часы столбики термометров опустятся до 0. Без дождей на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +5. 11 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах. 

В Риме без осадков, в Москве дождь и мокрый снег. Погода в Европе-2

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно, пройдет небольшой дождь. Ожидается до 7 градусов тепла в дневные часы. В Вильнюсе +5, без осадков. В Варшаве без существенных осадков. Воздух прогреется также до +5. +2 в Киеве, облачно. В Москве с дождем и мокрым снегом столбики термометров поднимутся до +1.

# Погода

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