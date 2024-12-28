В Риме без осадков, в Москве дождь и мокрый снег. Погода в Европе

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».

В столице Франции синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит 9 градусов днем со знаком «плюс». В Вене малооблачно и похолодает до +6. В Риме ожидается +11, без осадков. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +12 градусов. В испанской столице ожидается малооблачная погода.

В Болгарии без осадков. В дневные часы столбики термометров опустятся до 0. Без дождей на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +5. 11 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.