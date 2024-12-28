«Лукашенко нас поддержал, но ответ Ельцина был отрицательный». Экс-советник МИД Сербии о событиях 90-х

Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Владимир Кршлянин, экс-советник МИД Сербии:
Есть еще одно обстоятельство, которое последние годы обычно почему-то уходит на второй план, но оно было очень важное. Александр Григорьевич выступал как представитель союза России и Беларуси. Милошевич передавал через него свои мысли Ельцину. Одна из вещей, о которых он должен был Ельцину доложить, это наша инициатива вступить в союз России и Беларуси, Лукашенко нас поддержал, но ответ Ельцина был отрицательный.
Сергей Бабурин, российский политический и государственный деятель:
Лукашенко делает великое дело, когда вот так демонстративно поддерживает славянскую страну, на которую напало НАТО. К сожалению, во главе Российской Федерации в тот момент был не Лукашенко и не такой Президент, как он. Был не Путин, а Ельцин.