«Лукашенко нас поддержал, но ответ Ельцина был отрицательный». Экс-советник МИД Сербии о событиях 90-х

Владимир Кршлянин, экс-советник МИД Сербии:

Есть еще одно обстоятельство, которое последние годы обычно почему-то уходит на второй план, но оно было очень важное. Александр Григорьевич выступал как представитель союза России и Беларуси. Милошевич передавал через него свои мысли Ельцину. Одна из вещей, о которых он должен был Ельцину доложить, это наша инициатива вступить в союз России и Беларуси, Лукашенко нас поддержал, но ответ Ельцина был отрицательный.