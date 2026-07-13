Агентов-ботов планируют внедрить в сервис 115.бел до конца 2027 года

В Беларуси продолжается цифровизация всех отраслей. Касается это и работы с обращениями граждан. Так, до конца 2027 года в контакт-центр 115.бел планируется внедрить интеллектуальных агентов – ботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит существенно сократить время на обработку запроса и подготовку ответа для специалистов. А для жителей пользование сервисом станет еще проще.

Сейчас ведется глобальная переработка программного обеспечения. В работе участвуют заинтересованные службы и ведомства. Только за первое полугодие контакт-центр 115.бел принял и направил городским службам более 850 тысяч обращений от жителей. Главными темами стали содержание придомовых территорий и подъездов.