МСЭ: в Беларуси очень высокий уровень технологического развития, именно инфраструктурного

Новости Беларуси. Пилотный проект «Умная школа» стартует в апреле в Полоцке. Это одна из составляющих концепции интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий в рамках города. О технических аспектах развития «умных городов» говорили на форуме Международного союза электросвязи в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция «умного города» подразумевает использование технологий для повышения уровня жизни горожан. В Беларуси об этом проекте заговорили три года назад. За это время была выработана концепция внедрения технологий. Сейчас время практической работы. Какие именно приложения и услуги могут появиться до 2025 года, обсудили на форуме. Своим опытом поделились специалисты из России, Украины, Армении и Азербайджана. Примеры внедрения подобных технологий есть и в нашей стране.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Чтобы создавать какие-то практические продукты, и хотелось бы их создавать не точечно для каждого и отдельно для каждого, а так называемые – модное слово – платформенные решения… То есть вот эта платформа уже создана. Сейчас стоит задача создания таких приложений (и оказания помощи в этом создании), которые можно в это ядро с успехом внедрять.

Наталья Мочу, директор регионального отделения Международного союза электросвязи по СНГ:

В Беларуси очень высокий уровень технологического развития, именно инфраструктурного. Здесь и оптоволокно практически доведено до каждого многоэтажного здания, и подключены практически все школы. То есть подключенность хорошая, уровень покрытия 4G мобильными сетями замечательный. Мы говорим о цифрах, близких к 100 % покрытия. Поэтому это дает очень хорошую техническую базу для того, чтобы наслаивать на существующую инфраструктуру всевозможное количество платформ электронных, цифровых услуг.