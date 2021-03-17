«Главная ценность для человека – это мир». В Беларуси наводят порядок на мемориалах и памятниках сожжённым деревням

Новости Беларуси. Акции памяти о сожженных деревнях проходят в эти дни в каждом уголке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Акции памяти о сожженных деревнях проходят в эти дни в каждом уголке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мемориалы, памятники и монументы в уничтоженных огнем населенных пунктах будут приведены в порядок после зимы. К акции, приуроченной ко дню памяти хатынской трагедии, присоединились и в Новогрудском районе. Всего здесь оккупанты сожгли 16 деревень. Самая крупная из них – Куписк. Две сотни домов сгорели дотла.
Наталья Жишко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома:
Важно, чтобы наше молодое поколение и мы помнили, что самая главная ценность для человека – это мир. И пока мы будем хранить память о войне, на нашей земле будет мир.
Завершится акция митингами-реквиемами, которые пройдут 21 и 22 марта.