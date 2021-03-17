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От проекта дома до его интерьера. Что покажут на выставке BUDEXPO-2021 в Минске?

17 марта 2021 06:32
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Новости Беларуси. 17 марта в Минске открывается XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021. По традиции участие в ней примут крупнейшие строительные предприятия страны, проектные, архитектурные, инжиниринговые организации, а также частные инвесторы и застройщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От проекта дома до его интерьера. Что покажут на выставке BUDEXPO-2021 в Минске?-1

Тематика нынешнего мероприятия довольно широкая. Представят целый спектр решений: начиная от проекта дома до его интерьера, а также сотни популярных белорусских и зарубежных строительных брендов. На протяжении четырех дней специалисты продемонстрируют различные архитектурные варианты современной городской среды и спроектируют индивидуальное жилье. Познакомят с последними тенденциями в строительстве.

От проекта дома до его интерьера. Что покажут на выставке BUDEXPO-2021 в Минске?-4

Подобное выставочное мероприятие, по словам организаторов, рассчитано прежде всего на рядового потребителя.

# Выставка # общество # Фотофакт

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