От проекта дома до его интерьера. Что покажут на выставке BUDEXPO-2021 в Минске?

Новости Беларуси. 17 марта в Минске открывается XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021. По традиции участие в ней примут крупнейшие строительные предприятия страны, проектные, архитектурные, инжиниринговые организации, а также частные инвесторы и застройщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тематика нынешнего мероприятия довольно широкая. Представят целый спектр решений: начиная от проекта дома до его интерьера, а также сотни популярных белорусских и зарубежных строительных брендов. На протяжении четырех дней специалисты продемонстрируют различные архитектурные варианты современной городской среды и спроектируют индивидуальное жилье. Познакомят с последними тенденциями в строительстве.