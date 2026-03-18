Масштабная кампания по привлечению абитуриентов стартовала в БГМУ
Белорусский государственный медицинский университет развернул масштабную кампанию по привлечению абитуриентов: теперь можно буквально стать врачом на неделю, подготовиться к поступлению в онлайн-формате и даже принять первых пациентов – пусть и в виде роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БГМУ по праву сохраняет статус одного из самых востребованных вузов страны: конкурс здесь традиционно высокий, а география абитуриентов с каждым годом все шире – заявки поступают не только из всех регионов Беларуси, но и от иностранных граждан, заинтересованных в получении качественного медицинского образования. Чтобы помочь будущим первокурсникам адаптироваться и по-настоящему прочувствовать атмосферу учебы, в университете организуют разнообразные профориентационные проекты.
Среди них – интерактивные экскурсии по анатомическому музею с демонстрацией уникальных экспонатов и обучающий марафон «Студент на неделю». Участники могут посетить реальные лекции и практические занятия вместе с действующими студентами, погрузиться в учебный процесс и оценить свои силы перед поступлением.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
В этом году мы примем не менее, чем в прошлом году. В прошлом году наш университет поступило 1 204 студента. Мы в этом году как раз с первых чисел марта запустили новый курс для подготовки наших целевиков. Онлайн-курс, на который записались уже около тысячи наших абитуриентов. Это обучение по биологии и по химии, ответы на вопросы, на задачи. Ну и ежемесячно те ребята, которые записались, они могут приехать в наш университет, пообщаться с преподавателями на кафедре биологии и химии и подготовиться максимально качественно для поступления в наш университет.
Особая гордость вуза – новый учебно-лабораторный корпус с передовым оснащением. Здесь созданы современные симуляционные центры, где привычные муляжи заменили высокотехнологичные роботы-пациенты с реалистичной реакцией на действия обучающихся. Абитуриенты смогут лично их увидеть и задать все интересующие вопросы приемной комиссии 21 марта – в рамках единого дня открытых дверей.