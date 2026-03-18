Масштабная кампания по привлечению абитуриентов стартовала в БГМУ

Белорусский государственный медицинский университет развернул масштабную кампанию по привлечению абитуриентов: теперь можно буквально стать врачом на неделю, подготовиться к поступлению в онлайн-формате и даже принять первых пациентов – пусть и в виде роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БГМУ по праву сохраняет статус одного из самых востребованных вузов страны: конкурс здесь традиционно высокий, а география абитуриентов с каждым годом все шире – заявки поступают не только из всех регионов Беларуси, но и от иностранных граждан, заинтересованных в получении качественного медицинского образования. Чтобы помочь будущим первокурсникам адаптироваться и по-настоящему прочувствовать атмосферу учебы, в университете организуют разнообразные профориентационные проекты. Среди них – интерактивные экскурсии по анатомическому музею с демонстрацией уникальных экспонатов и обучающий марафон «Студент на неделю». Участники могут посетить реальные лекции и практические занятия вместе с действующими студентами, погрузиться в учебный процесс и оценить свои силы перед поступлением.