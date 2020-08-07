«Можно завести много новых знакомых и приобрести трудовой опыт». Где школьникам и студентам можно подработать этим летом

Лето не для скуки. Многие ребята сталкиваются с проблемой на каникулах: чем заняться помимо отдыха? В этом году подростки могут временно подработать более чем на 200 объектах. Светлана Ероховец, заместитель начальника управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Поработать подростки смогут, начиная с 14 лет. Ежегодно трудоустраиваем более четырех тысяч учащихся и студенческой молодежи. Планируем в 2020 году также трудоустроить около четырех тысяч данной категории граждан. За период с начала года трудоустроено более двух тысяч шестисот человек.

Трудятся ребята в основном в различных учреждениях образования. Молодые люди задействованы в уборке и озеленении территорий, ремонте школьной мебели, изготовлении швейных изделий, сувенирной продукции. Екатерина Юргелевич, директор ГУО «Центр технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района г. Минска «Зорка»:

Проект «Трудовое лето» существует в нашем центре уже более 10 лет. Каждый год, начиная с апреля и заканчивая концом сентября, подростки имеют возможность получить уникальный первый опыт в своей трудовой деятельности. Те, которым от 14 до 16 лет, работают ежедневно чуть более 4,5 часов. Те ребята, которым исполнилось уже 16 лет, до исполнения 18 лет работают 7 часов в день.

Между тем, комитет по труду и занятости ежемесячно обновляет перечень вакансий в различных организациях города, где также ждут молодежь на временные и сезонные работы. На 1 июля 29 организаций Минска разместили 177 вакансий, в том числе 25 для несовершеннолетних: санитарка, укладчик-упаковщик, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, подсобный рабочий. Оплата труда достойная – до 500 рублей.

Светлана Ероховец:

Большинство вакансий – это все-таки неквалифицированный труд, поэтому наличие какого-то специального образования или опыта работы не требуется. Зачастую наниматель на месте объясняет, в чем заключается работа, и учащийся может применить себя на практике.

Эти ребята решили, что лето нужно провести не только весело, но и с пользой. Девушки мастерят украшения, учатся создавать красоту своими руками. У парней работа чаще всего связана с физическим трудом. Лиза Егорова:

Это отличный способ заработать деньги, которые можно будет потом потратить на начало года, которое уже совсем скоро, также можно завести много новых знакомых и приобрести трудовой опыт.

Платон Онищенко:

Я вообще давно уже хотел заработать, где-то подработать, чтобы починить какую-то свою вещь, подарить маме, папе подарок и вообще порадовать близких, что я занимаюсь делом.