Белорусам разрешили въезд в Черногорию без ограничений с 7 августа

Новости Беларуси. Гражданам нашей страны с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без ограничений и дополнительных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленный список государств, жители которых могут приехать, представил кабинет министров страны. По-прежнему до середины месяца приостановлены рейсы по таким направлениям, как Россия, Латвия и Казахстан. Попасть в Грузию можно будет лишь после 31-го числа.