Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%

Новости Беларуси. Центризбирком обнародовал новые данные о ходе досрочного голосования на выборах Президента. По итогам трех дней явка избирателей составила более 22 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активнее всего – жители Гомельской области. Своим правом сделать выбор досрочно воспользовались более 30 % человек, внесенных в списки. Высокая явка также в Могилевском регионе – там проголосовали свыше 26 %. В целом по регионам явка избирателей к 7 августа превысила 20 %. В Минске свой выбор уже сделали почти 19 %.