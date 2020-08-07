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Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%

07 августа 2020 07:51
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Новости Беларуси. Центризбирком обнародовал новые данные о ходе досрочного голосования на выборах Президента. По итогам трех дней явка избирателей составила более 22 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%-1

Активнее всего – жители Гомельской области. Своим правом сделать выбор досрочно воспользовались более 30 % человек, внесенных в списки. Высокая явка также в Могилевском регионе – там проголосовали свыше 26 %. В целом по регионам явка избирателей к 7 августа превысила 20 %. В Минске свой выбор уже сделали почти 19 %.  

# Выборы в Беларуси # общество # Фотофакт

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