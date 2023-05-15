Можно заслушаться хором пернатых. Почему обязательно стоит посетить заказник «Лебяжий»?

Вероника Макаревич, ведущая:

В окружении этих белоснежных красавцев еще и безумно весело. Какие тайны скрывает лебединое озеро – эксклюзивное интервью с крылатыми хранителями белорусских водоемов прямо сейчас. Поклонники экологического туризма? Обожаете зеленые тропинки столицы? Ловите сказочную идею на выходные. Республиканский заказник «Лебяжий» восхитит своей грацией и красотой. Крылья птиц словно паруса. Наблюдать за природой – одно удовольствие. Релакс и фееричные кадры в кармане. Татьяна Шеменкова, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

История комплекса берет свое начало в 1984 году, когда на месте осушенного болота образовался водоем. Мелководный, хорошо прогреваемый пруд привлек внимание водоплавающих птиц. Здесь поселились лебеди, которые из года в год выводили потомство, став своеобразным символом этого места. Возникновение такого комплекса не могло остаться без внимания ученых, специалистов по охране природы, территория была объявлена государственным заказником.

43 гектара – заповедный напев. Трудно представить, что когда-то на таком «лебедином озере» добывали торф, который использовался для отопления, в том числе минских домов. Живописный пруд – сердце заказника. Знакомимся с его постоянными жителями. Лебеди-шипуны широко распространены в Синеокой. А вот лебеди-кликуны здесь редкие гости.

Виктория Мазаник, заместитель директора Центра экологического воспитания и развития:

Лебедь-шипун назван так из-за характерного такого шипения, если его фактор беспокойства что-то нарушает. Шея изогнута буквой S, клюв наклонен по направлению к воде. Это достаточно грозная птица, может даже поранить человека крылом. По массе самая крупная птица, поэтому будьте внимательны, близко не подходите. На самом деле верность у птиц достаточно распространенное явление, но мы придаем ему такой человеческий окрас, то есть имеется в виду, эта пара сохраняет свою пару длительное время. Например, те же аисты могут чуть не десяток лет быть в паре. В то время как лебеди, не так долго могут быть вместе.

Владимир Устин, заведующий сектором заповедного дела НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Мы можем говорить о 5-6 постоянных парах лебедей. При этом на пролете может останавливаться и больше особей. Здесь лебеди не только кормятся, но выводят потомство. Здесь есть места гнездования, поэтому можно наблюдать за взрослыми и красивыми птицами, но и увидеть, как они выводят свое потомство, как они учат их плавать, ставят на крыло. Аэропорт для птиц. В заказнике можно заслушаться хором пернатых. Городские чайки, вороны, галки, грачи, кряквы. В утиных историях были замечены очаровательные лысухи. Среди редких – большая, малая выпь, коростель, хищница – обыкновенная пустельга. Сериал о дикой природе онлайн. Но самое яркое шоу, конечно, брачные танцы. Тогда лебеди показывают себя во всей красе... Владимир Устин:

На самом деле, достаточно большое разнообразие животных, по каналам регистрировались бобры. Ту же выдру чтобы найти, не потребуется очень много времени. Здесь отмечалось исследователями почти 330 видов высших растений. Из древовидных самые обычные у нас – это береза, ольха, черноольшаники. Здесь очень много хозяйственно ценных видов, которые остались на территории заказника от бывших деревень. Тот же дерен белый, различные виды шиповника.