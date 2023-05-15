Прямой эфир

Как сделать простой овощной салат необычным? Рассказываем рецепт заправки

15 мая 2023 08:06
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим свежий простой салат, но с необыкновенной заправкой.

Как сделать простой овощной салат необычным? Рассказываем рецепт заправки-1

Как сделать простой овощной салат необычным? Рассказываем рецепт заправки-3

Нарезаем овощи крупными кусками: сельдерей, огурец, томат.

Как сделать простой овощной салат необычным? Рассказываем рецепт заправки-6

Берем половинку яблока. Нарезаем и добавляем к овощам.

Как сделать простой овощной салат необычным? Рассказываем рецепт заправки-9

Приступаем к заправке. Оливковое масло, сок лимона, соль и перец, немножко горчицы, сухой орегано. Взбиваем все до эмульсии.

Как сделать простой овощной салат необычным? Рассказываем рецепт заправки-12

Перемешаем салат и выкладываем его в сервировочную тарелку.

Как сделать простой овощной салат необычным? Рассказываем рецепт заправки-15

Разрываем моцареллу по волокнам и кладем в центр салата.

Как сделать простой овощной салат необычным? Рассказываем рецепт заправки-18

Поливаем все заправкой. Немного сбрызнем бальзамическим соусом. Завтрак готов!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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