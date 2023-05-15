Как сделать простой овощной салат необычным? Рассказываем рецепт заправки

Лена Климук, кулинар:
Приготовим свежий простой салат, но с необыкновенной заправкой.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим свежий простой салат, но с необыкновенной заправкой.
Нарезаем овощи крупными кусками: сельдерей, огурец, томат.
Берем половинку яблока. Нарезаем и добавляем к овощам.
Приступаем к заправке. Оливковое масло, сок лимона, соль и перец, немножко горчицы, сухой орегано. Взбиваем все до эмульсии.
Перемешаем салат и выкладываем его в сервировочную тарелку.
Разрываем моцареллу по волокнам и кладем в центр салата.
Поливаем все заправкой. Немного сбрызнем бальзамическим соусом. Завтрак готов!
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