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С урока «Судьба семьи в истории страны» начался учебный день в Беларуси в День семьи

15 мая 2023 08:04
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Новости Беларуси. «Судьба семьи в истории страны». С урока на эту тему начался день в школах, гимназиях и лицеях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрепленные в Конституции ценности – это государственный приоритет. Отмечая День семьи, на разных уровнях подчеркивается: ничего не может быть важнее материнства и отцовства.  

С урока «Судьба семьи в истории страны» начался учебный день в Беларуси в День семьи-1

В Беларуси сейчас насчитывается 122 тысячи многодетных семей, из них 80 % – с тремя детьми. Все они обладатели семейного капитала. Его размер сейчас составляет 30 тысяч рублей. Базовые материальные меры предусмотрены для всех мам и пап, начиная с рождения первого ребенка. С появлением второго, а тем более третьего объем государственной помощи увеличивается.  

# Брак и семья # общество # Фотофакт

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