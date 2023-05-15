С урока «Судьба семьи в истории страны» начался учебный день в Беларуси в День семьи

Новости Беларуси. «Судьба семьи в истории страны». С урока на эту тему начался день в школах, гимназиях и лицеях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрепленные в Конституции ценности – это государственный приоритет. Отмечая День семьи, на разных уровнях подчеркивается: ничего не может быть важнее материнства и отцовства.
В Беларуси сейчас насчитывается 122 тысячи многодетных семей, из них 80 % – с тремя детьми. Все они обладатели семейного капитала. Его размер сейчас составляет 30 тысяч рублей. Базовые материальные меры предусмотрены для всех мам и пап, начиная с рождения первого ребенка. С появлением второго, а тем более третьего объем государственной помощи увеличивается.