С урока «Судьба семьи в истории страны» начался учебный день в Беларуси в День семьи

Новости Беларуси. «Судьба семьи в истории страны». С урока на эту тему начался день в школах, гимназиях и лицеях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрепленные в Конституции ценности – это государственный приоритет. Отмечая День семьи, на разных уровнях подчеркивается: ничего не может быть важнее материнства и отцовства.