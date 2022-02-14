Прямой эфир

«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях

14 февраля 2022 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поликлиника на колесах. В Брестской области реализуют пилотный проект, когда осмотр врача общей практики, диспансеризация и обследование пациентов проходят в самых отдаленных уголках региона благодаря передвижному медкомплексу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые три комфортабельных автобуса уже помогают сельским пациентам в Пинском, Барановичском и Брестском районах.

Как все устроено в автополиклинике, знает Кристина Протосовицкая.

«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Амбулатория на колесах делает медицинскую помощь для сельских жителей в условиях коронавируса еще доступнее. Здесь каждый сантиметр полезной площади, поэтому в небольшом фургончике смогла разместиться смотровая и диагностическая. ЭГК, общий анализ крови и еще с десяток исследований, которые доступны прямо здесь, на колесах.

«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях-4

В первую очередь расчет на тех пациентов, кто физически не может приехать в больницу или ближайшую амбулаторию – пожилые, инвалиды, малоимущие. Критерии для маршрута – отдаленность и низкий процент диспансеризации.

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах? Читайте здесь.

«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях-7

Сергей Квасевич, врач общей практики Тюхиничской амбулатории:
Применив первичные диагностические манипуляции, проверив сахар, общий анализ крови, сделав кардиограмму, можно в целом сформировать предварительный диагноз.

«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях-10

При необходимости врач сразу сделает назначение на детальное обследование, например, КТ или УЗИ. В будущем медкомплексы начнут использовать как передвижные кабинеты узких специалистов.

«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях-13

Евгений Копылец, главный врач Брестской городской больницы № 2:
Здесь есть достаточно много населенных пунктов, в которых люди не всегда имеют возможность добраться. Там будут работать и акушерки, и акушеры-гинекологи, и узкие специалисты. В перспективе будет и хирург, и ЛОР, и невролог.

«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях-16

Закупку поликлиник на колесах финансировали из областного бюджета. Медсостав будет курсировать в Брестском, Барановичском и Пинском районах, где сосредоточена региональная медицина. В перспективе такой медкомплекс сможет появиться во всех районах.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Кристина Протосовицкая # Сергей Квасевич # Евгений Копылец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин о белорусских спортсменах: это был личный удар по Лукашенко – вы их столько лет поддерживали, а они предали
14 февраля 2022 14:14

Лазуткин о белорусских спортсменах: это был личный удар по Лукашенко – вы их столько лет поддерживали, а они предали

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?
14 февраля 2022 14:09

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?

Владимир Кухарев встретился с участниками проекта «Минская смена». О чём говорили со студентами?
14 февраля 2022 14:01

Владимир Кухарев встретился с участниками проекта «Минская смена». О чём говорили со студентами?