«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях

Новости Беларуси. Поликлиника на колесах. В Брестской области реализуют пилотный проект, когда осмотр врача общей практики, диспансеризация и обследование пациентов проходят в самых отдаленных уголках региона благодаря передвижному медкомплексу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые три комфортабельных автобуса уже помогают сельским пациентам в Пинском, Барановичском и Брестском районах. Как все устроено в автополиклинике, знает Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Амбулатория на колесах делает медицинскую помощь для сельских жителей в условиях коронавируса еще доступнее. Здесь каждый сантиметр полезной площади, поэтому в небольшом фургончике смогла разместиться смотровая и диагностическая. ЭГК, общий анализ крови и еще с десяток исследований, которые доступны прямо здесь, на колесах.

В первую очередь расчет на тех пациентов, кто физически не может приехать в больницу или ближайшую амбулаторию – пожилые, инвалиды, малоимущие. Критерии для маршрута – отдаленность и низкий процент диспансеризации. «У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах? Читайте здесь.

Сергей Квасевич, врач общей практики Тюхиничской амбулатории:

Применив первичные диагностические манипуляции, проверив сахар, общий анализ крови, сделав кардиограмму, можно в целом сформировать предварительный диагноз.

При необходимости врач сразу сделает назначение на детальное обследование, например, КТ или УЗИ. В будущем медкомплексы начнут использовать как передвижные кабинеты узких специалистов.

Евгений Копылец, главный врач Брестской городской больницы № 2:

Здесь есть достаточно много населенных пунктов, в которых люди не всегда имеют возможность добраться. Там будут работать и акушерки, и акушеры-гинекологи, и узкие специалисты. В перспективе будет и хирург, и ЛОР, и невролог.