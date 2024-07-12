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Белорусские медики помогают спортсменам сохранять здоровье. Вот как с атлетами работают в РНПЦ спорта

12 июля 2024 15:02
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Знаменитая российская биатлонистка Ксения Воробей занимается спортом практически всю свою жизнь. Ее главный пример – семья, каждый так или иначе связан с этой сферой. Кто-то профессионально, а кто-то просто для поддержания здоровья, рассказали в проекте «Решение есть! Депутатский ответ». В нашу страну девушку привела любовь. Примечательно, что именно благодаря спорту она встретила своего будущего мужа Максима.

Белорусские медики помогают спортсменам сохранять здоровье. Вот как с атлетами работают в РНПЦ спорта-1

Ксения Воробей, спортсменка:
Познакомились на соревнованиях в России, они приезжали к нам на Кубок Содружества. Начали общаться, гулять. Так сложилась судьба.

Белорусские медики помогают спортсменам сохранять здоровье. Вот как с атлетами работают в РНПЦ спорта-4

Сменила Ксения и спортивное гражданство, теперь она будет выступать за национальную сборную Беларуси. Как спортсменка с многолетним стажем, она отлично понимает, что перед соревнованиями важно, чтобы все показатели были в норме. Подготовка атлетов в учреждениях здравоохранения нашей страны – один из самых важных аспектов поддержания здоровья населения и развития физического потенциала государства. Флагман в вопросе заботы о готовности белорусских спортсменов – столичный РНПЦ спорта.

Что важно при подготовке спортсменов к Олимпийским играм – подробности здесь.

Белорусские медики помогают спортсменам сохранять здоровье. Вот как с атлетами работают в РНПЦ спорта-7

Ирина Степанова, заведующая отделом координации медицинского обеспечения национальных сборных и сборных команд Республиканского научно-практического центра спорта:
Основная задача – сохранение здоровья спортсменов высокой квалификации, национальных команд. Для этого у нас созданы все условия. Оснащение оборудованием, причем оборудование у нас высокого качества. В РНПЦ работает коллектив высокопрофессиональных специалистов.

Белорусские медики помогают спортсменам сохранять здоровье. Вот как с атлетами работают в РНПЦ спорта-10

Здесь занимаются подготовкой спортсменов различных возрастных категорий, начиная с детского и молодежного, заканчивая высшим спортивным мастерством. Спектр оказания услуг также широкий. Помимо привычного медицинского осмотра, сбора анамнеза и жалоб на предыдущие травмы, специалисты тестируют функциональные показатели спортсменов. Это позволяет более детально изучить нюансы и помогает тренерскому штабу скорректировать нагрузки.

Подробности в видео.

# Белорусские спортсмены # общество # Элла Маркевич

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