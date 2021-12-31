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«Икорочку берут, это же праздник». Что покупают белорусы для новогоднего стола?

31 декабря 2021 19:03
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Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За какими продуктами перед Новым годом белорусам придется постоять в очереди – читайте здесь.

«Икорочку берут, это же праздник». Что покупают белорусы для новогоднего стола?-1

От рассвета до заката готовы работать продавцы. Не секрет, для них эта самый прибыльный день в году. Предлагают к столу изыски: элитные сорта мяса, рыбы и, конечно, икра заморская. В покупательской корзине фруктовое разнообразие и даже не по сезону клубничное удовольствие. Уверяют, что к вечеру витрины растают на глазах.

«Икорочку берут, это же праздник». Что покупают белорусы для новогоднего стола?-4

Закупают именно перед самыми праздниками. Самая лучшая торговля была именно сейчас, в последнюю неделю.

«Икорочку берут, это же праздник». Что покупают белорусы для новогоднего стола?-7

На новогоднем столе пользуется спросом вся рыбка, поэтому берут как беленькую (палтус, мясляную), так и красную (семужку, форель). Копченая. Вся рыбка хорошая. Все берут. Икорочку берут, это же праздник.

# Новый год # общество # Фотофакт

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