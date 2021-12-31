«Икорочку берут, это же праздник». Что покупают белорусы для новогоднего стола?

Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За какими продуктами перед Новым годом белорусам придется постоять в очереди – читайте здесь.

От рассвета до заката готовы работать продавцы. Не секрет, для них эта самый прибыльный день в году. Предлагают к столу изыски: элитные сорта мяса, рыбы и, конечно, икра заморская. В покупательской корзине фруктовое разнообразие и даже не по сезону клубничное удовольствие. Уверяют, что к вечеру витрины растают на глазах.

Закупают именно перед самыми праздниками. Самая лучшая торговля была именно сейчас, в последнюю неделю.