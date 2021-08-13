«Можно говорить, что был занос». Что происходит в детском оздоровительном центре под Гродно?

Новости Беларуси. 13 августа стало известно, что у детей в оздоровительном центре «Лесная поляна» в Гродненской области начали выявлять симптомы коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование. Ситуация находится на контроле в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Все пациенты с COVID-19 находятся под наблюдением, получают необходимое лечение. Течение болезни у большинства проходит бессимптомно. Проведено тестирование и всех контактов заразившихся. В центре реализуют целый комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Здесь можно говорить, что был занос, но все дети по приезду были со справками, был проведен медицинский осмотр. Почему занос? Мы знаем, что инкубационный период может составлять до 14 дней.

Заезд в оздоровительный центр состоялся 1 августа. Тогда у всех детей имелись медицинские справки, также был проведен медицинский осмотр.