Головченко: никаких перебоев с продовольствием в Беларуси и России не предвидится

Новости Беларуси. В условиях роста мировых цен на продукты питания Беларусь и Россия ищут новые направления в совместной работе. 29 марта эти вопросы обсуждают на первом Белорусском продовольственном форуме в Санкт-Петербурге с участием премьер-министра нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С бизнес-предложениями в российский город прибыли представители более 20 отечественных компаний. О намерении обсудить сотрудничество заявили более 250 делегатов из разных регионов России. Мероприятие носит не только маркетинговый характер. Первостепенная задача – обеспечение продовольственной безопасности, а это основа суверенитета любой страны. Бренд «Сделано в Беларуси» давно стал синонимом качества во всем мире. Доля только белорусской молочки на мировом рынке составляет 6 %. И Санкт-Петербург – как раз одно из ключевых направлений поставок. В 2021 году наша страна экспортировала в Северную столицу России продукции почти на полмиллиарда долларов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Я уверен, что даже в складывающейся сейчас непростой ситуации никаких перебоев в обеспечении продовольствием ни в Республике Беларусь, ни в Российской Федерации не предвидится. Мы знаем, как сделать для наших людей качественную, хорошую еду. И в этом плане мы взаимодополняем друг друга. Есть новые тенденции, вызовы, поэтому нам надо становиться мобильнее, понятнее, гибче друг к другу, искать новые формы реагирования на изменения тех факторов, которые происходят на рынке продовольствия, и, соответственно, парировать эти вызовы.

В программе форума три тематических блока. Он объединит в себе формат конференции с привлечением экспертного сообщества, крупнейшего российского федерального ретейла, представителей ресторанного и гостиничного бизнеса, мини-выставку, а также формат B2B-переговоров.