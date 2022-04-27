Прямой эфир

Можно получить 500 различных видов процедур. Чем ещё могут удивить белорусские санатории?

27 апреля 2022 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

СПА-комплексы, баня, хамам, кафе на берегу озера, массаж горячими камнями и ароматерапия – все это и не только можно найти в одном месте – санатории. Разбираемся, как туда попасть и какие процедуры посетить. 

Можно получить 500 различных видов процедур. Чем ещё могут удивить белорусские санатории?-1

Николай Матюкевич, генеральный директор УП «Белпрофсоюзкурорт»:
Мы предоставляем практически весь спектр санаторно-курортных услуг, которые есть у нас в стране. Это и минеральные воды, природно-лечебные факторы. Плюс развиваем медицину, косметологические услуги, СПА-процедуры. Те комплексы процедур, которые разработаны в наших санаториях, не зависят от времени года. Наибольшей популярностью сейчас, в постковидное время, пользуется именно реабилитация легких.

Можно получить 500 различных видов процедур. Чем ещё могут удивить белорусские санатории?-4

В санаториях можно получить 500 различных видов процедур. Как доступные для каждого (массаж, уходовые СПА-комплексы), так и те, которые можно пройти только при определенных недугах. Рекомендациями по лечению занимается врач. Когда человек приезжает в санаторий, то на месте терапевт собирает анамнез и составляет подходящий лечебный план.

Можно получить 500 различных видов процедур. Чем ещё могут удивить белорусские санатории?-7

Виктор Короткий, главный врач санатория:
Можно сдать абсолютно все доступные в Беларуси анализы, начиная от общего анализа крови, заканчивая гормонами и онкомаркерами. Приезжают люди из дальнего зарубежья: Германии, Латвии, Израиля, Эстонии. Основная масса – это Москва, Московская область. 

В санаториях также предусмотрены номера и средства для передвижения людей с ограниченными возможностями. К тому же инвалидам медики готовы оказать до 90 % процедур из общего списка. Особой популярностью среди всех посетителей пользуется барокамера, которая помогает справляться с последствиями ковидной пневмонии, и минеральные воды.

Виктор Короткий:
Мы активно используем грязи. У нас есть грязелечебница. В своей практике мы используем радоновые грязи, вулканические, сакские. 

Можно получить 500 различных видов процедур. Чем ещё могут удивить белорусские санатории?-10

Забронировать путевку для себя или всей семьи можно через сайт профсоюзов Беларуси. Там же можно найти и весь список санаториев Беларуси. Для членов профсоюзов, кстати, действует скидка 25% на курортно-оздоровительное лечение.

Николай Матюкевич:
После того, как в марте было принято решение об открытии границ со стороны Российской Федерации, количество бронирований увеличилось в три, а то и в четыре раза. По большому счету, можно уже сказать, что на лето большинство наших здравниц уже забронировано. Потому если кто-то еще хочет получить санаторно-курортное лечение, нужно это делать, не откладывать это в долгий ящик. 

Можно получить 500 различных видов процедур. Чем ещё могут удивить белорусские санатории?-13

Медики рекомендуют проводить в санатории минимум 12-13 дней, чтобы поправить здоровье и закрепить результат. Если же возможности отлучиться от работы на полторы недели нет, то можно выбрать необходимые процедуры и посещать их после работы или по выходным.

Читайте также:  

«Хотите на байдарках – они вам сделают». Как работают туристические кластеры в Беларуси?  

Какую долю в белорусском туризме составляли украинцы? Мнение директора центра туризма    

«У нас есть Армения, у нас есть Грузия». Кто основной клиент туризма в Беларуси?    

# Санатории # общество # Николай Матюкевич # Виктор Короткий # Диана Лещенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Может дойти и до суда. Почему опасно становиться поручителем по кредиту?
27 апреля 2022 15:09

Может дойти и до суда. Почему опасно становиться поручителем по кредиту?

YouTube-канал «БелРосТВ» удалён навсегда. Об этом сообщила телерадиовещательная организация Союзного государства
27 апреля 2022 14:54

YouTube-канал «БелРосТВ» удалён навсегда. Об этом сообщила телерадиовещательная организация Союзного государства

«Заводить отношения внутри компании нельзя». Как личная жизнь может сказаться на результатах работы?
27 апреля 2022 14:41

«Заводить отношения внутри компании нельзя». Как личная жизнь может сказаться на результатах работы?