Можно получить 500 различных видов процедур. Чем ещё могут удивить белорусские санатории?

СПА-комплексы, баня, хамам, кафе на берегу озера, массаж горячими камнями и ароматерапия – все это и не только можно найти в одном месте – санатории. Разбираемся, как туда попасть и какие процедуры посетить.
СПА-комплексы, баня, хамам, кафе на берегу озера, массаж горячими камнями и ароматерапия – все это и не только можно найти в одном месте – санатории. Разбираемся, как туда попасть и какие процедуры посетить.
Николай Матюкевич, генеральный директор УП «Белпрофсоюзкурорт»:
Мы предоставляем практически весь спектр санаторно-курортных услуг, которые есть у нас в стране. Это и минеральные воды, природно-лечебные факторы. Плюс развиваем медицину, косметологические услуги, СПА-процедуры. Те комплексы процедур, которые разработаны в наших санаториях, не зависят от времени года. Наибольшей популярностью сейчас, в постковидное время, пользуется именно реабилитация легких.
В санаториях можно получить 500 различных видов процедур. Как доступные для каждого (массаж, уходовые СПА-комплексы), так и те, которые можно пройти только при определенных недугах. Рекомендациями по лечению занимается врач. Когда человек приезжает в санаторий, то на месте терапевт собирает анамнез и составляет подходящий лечебный план.
Виктор Короткий, главный врач санатория:
Можно сдать абсолютно все доступные в Беларуси анализы, начиная от общего анализа крови, заканчивая гормонами и онкомаркерами. Приезжают люди из дальнего зарубежья: Германии, Латвии, Израиля, Эстонии. Основная масса – это Москва, Московская область.
В санаториях также предусмотрены номера и средства для передвижения людей с ограниченными возможностями. К тому же инвалидам медики готовы оказать до 90 % процедур из общего списка. Особой популярностью среди всех посетителей пользуется барокамера, которая помогает справляться с последствиями ковидной пневмонии, и минеральные воды.
Виктор Короткий:
Мы активно используем грязи. У нас есть грязелечебница. В своей практике мы используем радоновые грязи, вулканические, сакские.
Забронировать путевку для себя или всей семьи можно через сайт профсоюзов Беларуси. Там же можно найти и весь список санаториев Беларуси. Для членов профсоюзов, кстати, действует скидка 25% на курортно-оздоровительное лечение.
Николай Матюкевич:
После того, как в марте было принято решение об открытии границ со стороны Российской Федерации, количество бронирований увеличилось в три, а то и в четыре раза. По большому счету, можно уже сказать, что на лето большинство наших здравниц уже забронировано. Потому если кто-то еще хочет получить санаторно-курортное лечение, нужно это делать, не откладывать это в долгий ящик.
Медики рекомендуют проводить в санатории минимум 12-13 дней, чтобы поправить здоровье и закрепить результат. Если же возможности отлучиться от работы на полторы недели нет, то можно выбрать необходимые процедуры и посещать их после работы или по выходным.
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