Можно получить 500 различных видов процедур. Чем ещё могут удивить белорусские санатории?

СПА-комплексы, баня, хамам, кафе на берегу озера, массаж горячими камнями и ароматерапия – все это и не только можно найти в одном месте – санатории. Разбираемся, как туда попасть и какие процедуры посетить.

Николай Матюкевич, генеральный директор УП «Белпрофсоюзкурорт»:

Мы предоставляем практически весь спектр санаторно-курортных услуг, которые есть у нас в стране. Это и минеральные воды, природно-лечебные факторы. Плюс развиваем медицину, косметологические услуги, СПА-процедуры. Те комплексы процедур, которые разработаны в наших санаториях, не зависят от времени года. Наибольшей популярностью сейчас, в постковидное время, пользуется именно реабилитация легких.

В санаториях можно получить 500 различных видов процедур. Как доступные для каждого (массаж, уходовые СПА-комплексы), так и те, которые можно пройти только при определенных недугах. Рекомендациями по лечению занимается врач. Когда человек приезжает в санаторий, то на месте терапевт собирает анамнез и составляет подходящий лечебный план.

Виктор Короткий, главный врач санатория:

Можно сдать абсолютно все доступные в Беларуси анализы, начиная от общего анализа крови, заканчивая гормонами и онкомаркерами. Приезжают люди из дальнего зарубежья: Германии, Латвии, Израиля, Эстонии. Основная масса – это Москва, Московская область. В санаториях также предусмотрены номера и средства для передвижения людей с ограниченными возможностями. К тому же инвалидам медики готовы оказать до 90 % процедур из общего списка. Особой популярностью среди всех посетителей пользуется барокамера, которая помогает справляться с последствиями ковидной пневмонии, и минеральные воды. Виктор Короткий:

Мы активно используем грязи. У нас есть грязелечебница. В своей практике мы используем радоновые грязи, вулканические, сакские.