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Может дойти и до суда. Почему опасно становиться поручителем по кредиту?

27 апреля 2022 15:09
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Кредит – надежный способ заделать трещину в бюджете. Однако прежде чем получать единовременную материальную помощь от банка, потенциальный заемщик в некоторых случаях обязан обзавестись собственным поручителем, человеком, который возьмет на себя полную ответственность по исполнению кредитного договора. 

Может дойти и до суда. Почему опасно становиться поручителем по кредиту?-1

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов: 
Все банки заинтересованы, чтобы обязательства по кредитному договору были исполнены. Поэтому когда проверяют претендентов на сторону поручительства, они смотрят на платежеспособность, на место работы, на кредитную историю, на наличие каких-либо обязательств перед другими банками или другими лицами.

Может дойти и до суда. Почему опасно становиться поручителем по кредиту?-4

Соглашаться на подобную сделку юристы советуют не спеша. Ведь такой способ поддержки – сомнительный знак доброты и внимания. Если кредитополучатель не выполняет своих обязательств, взыскивать деньги банк будет как с должника, так и с его поручителя. 

Может дойти и до суда. Почему опасно становиться поручителем по кредиту?-7

Максим Терешков:
Если поручитель выплатил банку все деньги, которые не выплатил кредитополучатель, то сам поручитель имеет право к должнику обратиться с требованием возместить понесенные им расходы. Для этого таким гражданам я бы рекомендовал обратиться к должнику с претензией. Такую претензию также рекомендую отправлять заказным письмом с уведомлением и описью вложения для того, чтобы подтвердить, что такая претензия получена должником. 

Может дойти и до суда. Почему опасно становиться поручителем по кредиту?-10

Когда кредит доверия окончательно исчерпан, должник всеми правдами и неправдами пытается уйти от ответственности, самое время обращаться с иском в суд.

# Кредиты Беларуси # общество # Максим Терешков # Вероника Макаревич # Фотофакт

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