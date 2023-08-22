«Можно подумать, что мы на море». На Нарочи можно не только прокатиться на яхте, но и поучиться управлять судном

Новости Беларуси. Отдых по-белорусски. В Мядельском районе набирает популярность парусный спорт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водные прогулки на яхте позволяют туристам не только насладиться красотами Нарочи, но и самому научиться управлять судном.

Именно с этих слов начинается морская прогулка туристов самого большого озера Беларуси. Молодой шкипер Иван встречает нашу съемочную группу на яхте под символичным названием «Мечта» – еще 12 лет назад его дядя, покупая первую в своей жизни яхту, и подумать не мог, что спустя годы увлечение превратится в семейное дело.

Иван Городецкий:

Занимаюсь яхтингом с самого детства. К этому делу меня привлек мой крестный. Вместе ездили, выступали на парусной регате. Общались, как-то все завертелось, и влюбился в этот вид отдыха, вид спорта.

По словам Ивана, то, что купить себе яхту могут только миллионеры, – миф и заблуждение. Не столько сложно приобрести судно, сколько разобраться в его видах и характеристиках.