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«Можно подумать, что мы на море». На Нарочи можно не только прокатиться на яхте, но и поучиться управлять судном

22 августа 2023 13:54
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Новости Беларуси. Отдых по-белорусски. В Мядельском районе набирает популярность парусный спорт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водные прогулки на яхте позволяют туристам не только насладиться красотами Нарочи, но и самому научиться управлять судном.

Под белыми парусами прокатилась Алеся Иванова.

«Можно подумать, что мы на море». На Нарочи можно не только прокатиться на яхте, но и поучиться управлять судном-1

Добрый день! Добро пожаловать на «Мечту».

«Можно подумать, что мы на море». На Нарочи можно не только прокатиться на яхте, но и поучиться управлять судном-4

Именно с этих слов начинается морская прогулка туристов самого большого озера Беларуси. Молодой шкипер Иван встречает нашу съемочную группу на яхте под символичным названием «Мечта» – еще 12 лет назад его дядя, покупая первую в своей жизни яхту, и подумать не мог, что спустя годы увлечение превратится в семейное дело.

«Можно подумать, что мы на море». На Нарочи можно не только прокатиться на яхте, но и поучиться управлять судном-7

Иван Городецкий:
Занимаюсь яхтингом с самого детства. К этому делу меня привлек мой крестный. Вместе ездили, выступали на парусной регате. Общались, как-то все завертелось, и влюбился в этот вид отдыха, вид спорта.

По словам Ивана, то, что купить себе яхту могут только миллионеры, – миф и заблуждение. Не столько сложно приобрести судно, сколько разобраться в его видах и характеристиках.

Далее смотрите на видео.

# Отдых # общество # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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