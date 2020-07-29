«Можно подавать документы на группу специальностей». Что нового во вступительной кампании в БГТУ

Образование в Синеокой уже давно зарекомендовало себя на мировой арене. Наши учебные заведения – в топе среди иностранцев. С 22 июля еще один столичный ВУЗ будет готовить специалистов технического профиля для китайской провинции Гуандун. В целом для БГТУ сотрудничество с университетами, научными центрами и организациями КНР уже давно стали одним из приоритетных направлений международной деятельности.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:

Был подготовлен и подписан меморандум о развитии сотрудничества в области образования и подготовки высших научных кадров. Сотрудничество университета с данным регионом развивается плодотворно уже последние 6 лет.

Белорусско-китайские отношения развиваются семимильными шагами, количество партнеров университета с каждым годом становится все больше. Сейчас у БГТУ в копилке 31 соглашение о сотрудничестве в Пекине, Шанхае и Гонконге, провинциях Шаньдун, Ляонин, Шэньси, Ганьсу и автономном районе Внутренняя Монголия. Последние три года стали наиболее насыщенными: более 40 визитов делегаций в обе стороны.

Ольга Рогова, начальник отдела международного сотрудничества Белорусского государственного технологического университета:

Обучение специалистов будет реализовано по следующей схеме: 3 плюс 2. Первые три года китайские студенты будут обучаться на территории Китайской Народной Республики в своем колледже. Далее мы будем их приглашать к себе. Вначале будет им полгода предложено изучать русский язык, и дальнейшие два года они будут обучаться у нас по специальности мехатроника.

Также БГТУ установил партнерские отношения с Чжункайским университетом сельского хозяйства и машиностроения, Шанхайским колледжем издательского дела и полиграфии, Хох-Хотосским политехническим институтом, Хэфэйским технологическим университетом и Ланьчжоуским технологическим университетом. Между тем, вступительная кампания в один из ведущих ВУЗов страны в самом разгаре. Подать документы на бюджет можно будет до 31 июля, на платную основу – вплоть до 15 августа. Андрей Сакович, проректор по учебной работе Белорусского государственного технологического университета, заместитель председателя приемной комиссии:

Абитуриенты с самого первого дня подают активно документы, что нас очень радует. На данный момент на дневную форму обучения подано около 300 человек, на заочную форму – около 150 человек. Это примерно третья часть приема.

Михаил Лукша, абитуриент Белорусского государственного технологического университета:

Я выбрал специальность проектирования на основе 3D-технологий и думаю, мне понравится учиться на этом факультете. Юлия Григулевич, абитуриент Белорусского государственного технологического университета:

Нравится сам университет, потому что все корпусы вместе, филиалы не надо никуда переезжать. Я выбрала физико-химические методы и приборы контроля качества продукции.

Владислав Сенченя, абитуриент Белорусского государственного технологического университета:

Специальность инженер-системотехник, потому что тут хороший университет. Я еще хотел поступить в технический университет с начальных классов. С этого года БГТУ открыл набор по новым экономически востребованным специальностям: лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса, а также промышленная водоподготовка и водоочистка. Последнему направлению и вовсе предрекают стать одним из самых перспективных и востребованных в ближайшие годы.

Юрий Климаш, декан химического факультета технологии и техники Белорусского государственного технологического университета:

Ведется очень серьезная республиканская программа по обеспечению к 2025 году 100% населения, потребителей качественной пресной питьевой водой. Готовим по этой специальности инженеров. Особенность этой вступительной кампании на наш университет заключается в том, в этом году можно подавать документы у нас на группу специальностей.