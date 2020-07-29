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«Душевно – я спокоен». В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза

29 июля 2020 07:01
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Новости Беларуси. Поздравления – в адрес старейшего обладателя «Золотой Звезды». Герою Советского Союза Василию Мичурину исполнилось 104 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Душевно – я спокоен». В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза -1

В феврале 1940-го года в бою с финнами фронтовик заменил выбывшие из строя расчеты двух пулеметов и, перебегая от одного к другому, метким огнем отразил шесть контратак противника.  

За проявленную отвагу Василий Сергеевич был отмечен «Золотой Звездой». В годы Великой Отечественной Мичурин принимал участие в обороне Минска и Могилева, других наших городов, брал Берлин.   

«Душевно – я спокоен». В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза -4

Василий Мичурин, Герой Советского Союза:   
Что касается физически, то слабо. Душевно я спокоен.  

«Душевно – я спокоен». В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза -7



Сейчас ветеран живет в Минске, занимает активную позицию в вопросах воспитания молодежи, сохранения памяти о войне.  

# Великая Отечественная война # общество # Василий Мичурин # Фотофакт

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