«Это единственный способ борьбы с недобросовестными заказчиками». Что нужно знать о задатке при совершении сделки

При покупке недвижимости или любого другого имущества многие сталкиваются с предложением внести аванс или задаток. Такая частичная предоплата гарантирует серьезность намерений совершить сделку. Но если договор расторгается по инициативе продавца, то для обеих сторон становится принципиально важно: внесен задаток или уплачен аванс. Александр Костюкевич, юрист:

Что такое задаток? Это соглашение, согласно которому, одна договаривающаяся сторона передает в счет платежей другой стороне.

Денежные средства. Но юристы напоминают, что любую передачу денег необходимо оформлять в письменном виде. И четко прописывать: кто и кому передает деньги, какую сумму и в качестве чего. В частности, может быть составлено соглашение о задатке или прописано соответствующее условие в договоре. Александр Костюкевич:

Если у нас виновна в неисполнении обязательств сторона, которая дает задаток, то она его теряет. Если же виновна в неисполнении обязательств другая сторона, то она должна его выплатить в двукратном размере. За исключением случаев, когда обязательства еще не исполнены и по соглашению сторон.

С авансом же, все наоборот, сторона, получившая такую выплату, обязана ее вернуть, если договор по каким-то причинам, даже независимо от вины сторон, не был заключен. Если вы договоритесь устно, то между сторонами могут возникнуть разногласия. Задаток превратится в аванс и улаживать конфликт придется в суде. Александр Костюкевич:

Если раньше суды говорили, что соглашение о задатке в предварительном договоре недействительно и, соответственно, он считается авансом и подлежит возврату, сейчас судебная практика изменилась, и на сегодняшний момент, если функция задатка указана в предварительном договоре, то такое возможно.

По мнению экспертов, для покупателей более выгодным способом внесения платежа считается аванс. Для продавца выгоден задаток, это единственный способ борьбы с недобросовестными заказчиками. Единственное, что нужно помнить о сроках и трезво оценивать риски. Александр Костюкевич:

Также функция задатка и соглашения может быть использована продавцами с целью защиты своих интересов, если мы продаем какой-то товар индивидуально под заказ. Согласно закону о защите прав потребителей, наши граждане могут вернуть, если им товар не понравился, в течение 14 дней. Так вот, если в момент заключения договора розничной торговли будет введена функция задатка, и если мы в таком случае откажемся от договора, мы задаток уже не сможем вернуть.