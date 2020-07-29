Что ждёт страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи от популистских обещаний? Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Кандидаты на пост президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».
Электоральная кампания в разгаре. Зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?
Будущее страны через призму предвыборных программ.
Возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям?
Так как белорусам не ошибиться с выбором?
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.