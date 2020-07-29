Что ждёт страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи от популистских обещаний? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Кандидаты на пост президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».

Электоральная кампания в разгаре. Зачем в политику пришли альтернативные кандидаты? Будущее страны через призму предвыборных программ. Возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям?