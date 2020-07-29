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Что ждёт страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи от популистских обещаний? Анонс программы «В обстановке мира»

29 июля 2020 07:31
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».    

Что ждёт страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи от популистских обещаний? Анонс программы «В обстановке мира»-1

Электоральная кампания в разгаре. Зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?  

Будущее страны через призму предвыборных программ.   

Возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям? 

Что ждёт страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи от популистских обещаний? Анонс программы «В обстановке мира»-4

Так как белорусам не ошибиться с выбором?  

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.  

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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