Можно остаться без пенсии. Куда обратиться, если наниматель не платит страховые взносы?

Уйти на заслуженный отдых и провести пенсию, ни в чем не нуждаясь, – миссия выполнима. Обрести надежную финансовую подушку безопасности помогают страховые взносы.

Алеся Терешкова, заведующий Минской областной юридической консультацией № 5:

Страховой стаж – это тот период времени, в течение которого вы выплачиваете страховые взносы. Соответственно, вот этот страховой стаж он влияет на то, получите ли вы пенсию по выслуге лет или на общих основаниях. А также страховой стаж в некоторых случаях влияет на возможность получения пособий, например, по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Период страхового стажа определяется законодательством и сегодня составляет 18 лет и 6 месяцев.