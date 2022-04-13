Можно остаться без пенсии. Куда обратиться, если наниматель не платит страховые взносы?

Уйти на заслуженный отдых и провести пенсию, ни в чем не нуждаясь, – миссия выполнима. Обрести надежную финансовую подушку безопасности помогают страховые взносы.
Уйти на заслуженный отдых и провести пенсию, ни в чем не нуждаясь, – миссия выполнима. Обрести надежную финансовую подушку безопасности помогают страховые взносы.
Алеся Терешкова, заведующий Минской областной юридической консультацией № 5:
Страховой стаж – это тот период времени, в течение которого вы выплачиваете страховые взносы. Соответственно, вот этот страховой стаж он влияет на то, получите ли вы пенсию по выслуге лет или на общих основаниях. А также страховой стаж в некоторых случаях влияет на возможность получения пособий, например, по временной нетрудоспособности, беременности и родам.
Период страхового стажа определяется законодательством и сегодня составляет 18 лет и 6 месяцев.
Алеся Терешкова:
Как узнать, выплачивает ли наниматель страховые взносы, во-первых, спросите у него самого. Если такой возможности нет, тогда можно обратиться в территориальный орган, фонд социальной защиты населения с заявлением установленного образца. В нем необходимо указать информацию, которую вы хотите запросить, период, за который запрашиваете, свое страховое свидетельство необходимо приложить, паспорт. Данное заявление можно подать или лично, или через представителя, или отправить по почте.
Если наниматель страховые взносы не платит, в проигрыше остаются обе стороны конфликта. Сотрудник лишается законного права на получение пенсии, а работодатель привлекается к административной ответственности.
Алеся Терешкова:
Если наниматель уплатит взносы, которые не заплатил за работника, то данный период будет включен в трудовой стаж работника, никаких проблем у работника больше не возникнет.