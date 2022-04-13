Резко встал – потемнело в глазах. Чем опасно головокружение?

Головокружение – явление, знакомое многим. Однако не все понимают, что на самом деле несет в себе этот недуг, чем он опасен и к какому специалисту обращаться.

Алексей Перминов, оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук:

Головокружение делится на несколько групп. Самая большая группа проблем с головокружением – иллюзия вращения пространства вокруг, внутри себя, иллюзия ощущения падения. Это самое головокружение может быть связано с проблемами внутреннего уха, это как раз таки уже прерогатива ЛОР-врача. Оно может быть связано с проблемой нервной системы и другими общими проблемами.

Также головокружения могут быть вызваны состояниями тревоги и депрессии, мигренью, артериальной гипертензией, нарушением зрения и даже побочными эффектами от принимаемых лекарств.

Анна Шунькина, невролог высшей категории:

Головокружение несистемное может быть спровоцировано низкими цифрами давления, снижением сахара, приемом алкоголя, приемом некоторых лекарственных препаратов, которые тоже могут давать несистемное головокружение. Это может быть признаком астено-невротического синдрома. Это могут быть травмы головы или определенные заболевания. Алексей Перминов:

Одной из самых частых заболеваний, которое приводит к головокружению – доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение. Проблема возникает чаще всего при перемене положения тела. Человек сидел – лег. Человек лежал, перевернулся в кровати. Либо как-то лежал – приподнялся. И в этот момент в течение нескольких секунд начинается ощущение вращения, которое может быть достаточно интенсивным.

При этом головокружение может сопровождаться рвотой и тошнотой. Не редки случаи, когда поднимается артериальное давление. Но не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Зачастую все эти состояния являются не опасными для здоровья, их относительно быстро можно найти, подтвердить и вылечить.